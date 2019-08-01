Порошенко назвал себя автором минских соглашений

Киев, 1 августа. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что лично составлял текст минских соглашений вместе с немецким канцлером Ангелой Меркель. Об этом экс-глава украинского государства рассказал в интервью «Украинской правде».

По его словам, когда он занимал пост главы Украины, его часто критиковали за микроменеджмент — чрезмерное стремление контролировать работу своих подчиненных. Порошенко похвастался, что многие функции выполнял самостоятельно, поскольку не мог поручить своим помощникам важные государственные вопросы.

«Я лично сел и писал текст минских соглашений. Вместе с Меркель. Тогда и у Меркель есть микроменеджмент», — сказал пятый президент Украины.

Порошенко признался, что у него было много ошибок, сообщил «Царьград». Однако экс-президент убежден, что стремился, стремится и будет стремиться к успеху Украины.

Напомним, в феврале 2015 года лидеры России, Украины, Германии и Франции согласовали документ, получивший известность как минские соглашения. Его также подписали представители Организации по безопасности и сотрудничестве в Европе, ДНР и ЛНР.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году после государственного переворота в стране. Жители Луганской и Донецкой областей отказались подчиняться новому руководству и объявили об образовании ДНР и ЛНР. В ответ Киев начал вести против республик Донбасса военную операцию. В середине июля контактная группа в Минске согласовала новое перемирие, которое вступило в силу 21 июля.