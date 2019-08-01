Мосгоризбирком отклонил жалобу снятого с выборов Гудкова

Москва, 1 августа. Мосгоризбирком отклонил жалобу Геннадия Гудкова, которого ранее сняли с выборов в Мосгордуму за фальсификацию подписей.

МГИК установил, что в поддержку кандидата собрано 5750 подписей, 1952 из которых признаны недействительными. При этом для регистрации кандидат должен набрать минимум 5230 подписей.

«Таким образом, у кандидата недостаточное количество подписей», — пояснила член Мосгоризбиркома Рима Кузнецова.

Напомним, что ранее Мосгоризбирком снял с выборов в Мосгордуму Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова и ряд других оппозиционных кандидатов, которые были уличены в фальсификации подписей. После этого оппозиционеры устроили несанкционированный митинг в Москве, в ходе которого провокаторы устроили стычку с полицией. Участники акции начали забрасывать полицию и Росгвардию бутылками с водой, а также распылять слезоточивый газ, в результате чего трое стражей правопорядка пострадали.

Позже правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел по факту нападения на представителей власти и организации массовых беспорядков. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, полицейские и бойцы Росгвардии действовали профессионально и в рамках закона, однако провокаторы вынудили их применить силу.