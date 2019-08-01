Москва, 1 августа. Законопроект комитета Сената США о введении санкций в отношении компаний, которые были задействованы в строительстве газопровода «Северный поток — 2», является новым витком русофобии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее комитет по иностранным делам Сената США одобрил законопроект о введении санкций против всех, кто участвует в проекте «Северный поток — 2». Ограничения грозят компаниям и физлицам, которые продают или сдают в аренду корабли для строительства газопровода, обслуживают подобные суда или страхуют их. Для введения в силу санкции должны получить одобрение Палаты представителей и подпись президента США Дональда Трампа.

«Нужно обратить внимание на то, что речь пока идет об обсуждении очередного витка русофобских мер в Конгрессе США. Там обсуждается много всего, не всегда принимаются решения. И во что это все выльется, сложно сказать», — сказала Мария Захарова, передает ТАСС.

Напомним, «Северный поток — 2» — газопровод, который должен соединить Россию и Германию через Балтийское море. Длина трубопровода составляет 1224 километра, а его проектная мощность — 55 миллиардов кубометров в год.

США и Украина выступают против реализации проекта. Вашингтон видит в лице России конкурента: газ из РФ может помешать американским компаниям выйти на европейский рынок со своим более дорогим сжиженным топливом. Киев же опасается потерять доходы от транзита российского газа через территорию Украины после введения «Северного потока — 2» в эксплуатацию.