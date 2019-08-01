В Совфеде рассказали о причинах нежелания Запада мириться с воссоединением Крыма с РФ

Признание Крыма не соответствует корыстным интересам Запада, заявил известный российский журналист Дмитрий Киселев.

«Сейчас может быть не всем это выгодно, потому что нужно поддерживать враждебность, которая является частью, как это бы грустно ни звучало, военно-промышленного комплекса. На этом зарабатываются деньги, людям продают страх, а без Крыма это сложно, это стало образом жизни западного союза, если выражаться языком русского философа Александра Зиновьева. Это не соответствует финансовым и денежным корыстным интересам Запада признать Крым, признать реальность», — сказал Киселев.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей поддержал заявление телеведущего. Член верхней палаты парламента напомнил, что жители Крыма по закону имели право на воссоединение с Россией.

«Я согласен с этим мнением. Запад не желает мириться с теми реалиями, которые имеют место в мире. Иностранные государства ссылаются на решения Организации Объединенных Наций. Но в нормативной правовой базе, учрежденной ООН, есть два ключевых пункта: незыблемость границ и право на самоопределение. После того, как эти нормы были приняты, появилось около сотни новых государств», — напоминает сенатор от Республики Крым.

Председатель Русской общины Крыма уличил Соединенные Штаты и их союзников в попытках давить на Россию и страны, которые ранее были частью СССР.

«Запад проводит политику двойных стандартов и прибегает к избирательному подходу: кому-то можно, а кому-то нельзя. Советский Союз бессовестным образом развалить можно, а дать республикам, особенно тем, которые входили в состав СССР, право на самоопределение — нельзя. Такова идеология Запада. Из-за того, что ряд решений людей не отвечает ей, мир находится в состоянии перманентной войны, а рядовые граждане разных стран вынуждены терпеть несчастья», — подытожил Сергей Цеков.

Напомним, Крым снова стал частью России в 2014 году, соответствующее решение жители полуострова приняли на референдуме. Согласно итогам плебисцита, более 95% крымчан проголосовали за вхождение в состав России.