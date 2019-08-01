Роспотребнадзор раскрыл секрет выбора спелого арбуза

Москва, 1 августа. Роспотребнадзор в последний летний месяц рассказал россиянам, как правильно выбирать арбуз. В ведомстве отметили, что по-настоящему спелый арбуз обладает твердой и блестящей коркой, а при ударе ладонью начинает вибрировать.

«Если ноготь легко протыкает арбузную кожу — значит, арбуз незрелый. Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издает умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси — слабый хруст», — говорится в сообщении.

Еще одним признаком хорошего арбуза является целостный покров и контрастные полоски на корке. Стоит также обращать на светлое пятно на боку — оно должно быть максимально желтым или оранжевым. Лучше всего брать арбуз среднего размера.

Дома плод необходимо вымыть теплой водой с мылом, а после разрезания держать в холодильнике. При этом в Роспотребнадзоре подчеркнули, что если при разрезании арбуза появляется кислый запах, есть его ни в коем случае нельзя.

Правила подбора спелой дыни такие же, как у арбуза за исключением того, что противоположная от хвостика сторона должна быть чуть мягкой.

Ранее с советами по правильному выбору арбуза выступило Роскачество. Там отметили, что цвет и форма на вкусе арбуза не отражаются, впрочем, как и сухой хвостик, который высохнет рано или поздно. А вот наличие большого количества белых семечек свидетельствует о том, что арбуз удобрялся нитратами.