Ходорковский считал погибших в ЦАР журналистов расходным материалом

Департамент информации и печати МИД РФ опубликовал сообщение, в котором говорится, что к организаторам поездки погибших в ЦАР в 2018 году российских журналистов остается очень много вопросов. Они скрыли от африканских дипломатов истинную цель визита россиян, чтобы посольство ЦАР в Москве выдало журналистам туристические визы.

Военный эксперт Борис Рожин уверен, что ЦУР Михаила Ходорковского изначально относился к отправленным в ЦАР журналистам как к расходному материалу.

«Так, посольство ЦАР в Москве было введено в заблуждение относительно истинной цели визита группы и выдало туристические визы. Кирилл Радченко, Орхан Джемаль, Александр Расторгуев работали в ЦАР без соответствующей аккредитации, разрешений на ввоз съемочной аппаратуры и проведение съемки», — значится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, во время прохождения через блокпост в городе Сибю журналистам были выданы поддельные пропуска с символикой ООН. В них значилось, что сотрудники ЦУР якобы являются волонтерами ООН.

«Введенные в заблуждение представители правоохранительных органов, которым запрещено препятствовать передвижению сотрудников ооновской миссии, ограничились проверкой паспортов, хотя и настойчиво рекомендовали воздержаться от поездки в ночное время по маршруту, находившемуся в зоне контроля незаконных вооруженных формирований», — отмечается в документе.

Далее — организаторы поездки журналистов в Банги не сообщили в российское посольство ни о прибытии своих сотрудников, ни о целях их поездки. А ведь это могло положительно отразиться на обеспечении их безопасности. Комментируя сообщение МИД РФ, военный аналитик, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «Центр управления расследований» (ЦУР) беглого экс-олигарха Михаила Ходорковского намеренно не предоставил дипломатам достоверную информацию.

«Главред ЦУР Андрей Коняхин и Ходорковский с самого начала планировали масштабное «разоблачительное» расследование о якобы деятельности на Африканском континенте так называемой ЧВК «Вагнера». И если бы все было по уму, им [организаторам поездки] пришлось бы декларировать свои планы откровенно антироссийского характера. В итоге бы у них могли возникнуть проблемы с получением журналистской визы. Вот они и закамуфлировали свой визит в Африку, жертвуя интересами безопасности собственных сотрудников», — утверждает собеседник ФАН.

Но даже если предположить, что руководство ЦУР не стало бы раскрывать правду о своих истинных намерениях, а в целях поездки указало бы, что журналисты едут рассказывать о жизни в Центральноафриканской республике, то посольство бы организовало для них сопровождение по дипломатической линии или по линии военных советников.

«Да, все делалось бы для того, чтобы с гражданами России в этой стране ничего плохого не произошло. Но они [журналисты] же намеревались действовать бесконтрольно, то есть использовали собственные ресурсы, которых оказалось мало для обеспечения собственной безопасности. Они действовали автономно, что и привело к такому плачевному результату. То есть вина лежит на ЦУР», — продолжает Рожин.

Нельзя отрицать, что и беглый олигарх Ходорковский, и его сотрудники в ЦУР не могли не знать о сложной политической и экономической обстановке в африканской стране. Тем не менее они без зазрения совести отправили практически на убой трех человек.

«В ЦУР действительно знали о сложной обстановке с безопасностью, они знали, что там орудуют вооруженные группировки, что есть грабители, партизаны, просто маргиналы. И все равно ребят отправили в ЦАР без должной защиты. Все это отлично характеризует уровень отношения заказчика этого расследования к тем, кого они отправили. По сути, журналистов считали расходным материалом и поэтому их отправили туда как туристов. Иначе было бы в курсе российское посольство, которое бы не было заинтересовано в гибели своих людей в другой стране. А так это ужасно организованное мероприятие, которое очень плохо закончилось в силу того, что заказчику было наплевать на людей», — заключил военный аналитик.

Напомним, генеральный директор Института политических исследований, член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) и сопредседатель Совета по национальной стратегии Сергей Марков ранее сообщил, что в смерти российских журналистов в африканской стране виноваты организаторы их поездки — «Центр управления расследованиями».

С их стороны не было предпринято необходимых мер по обеспечению безопасности журналистов, а по информации источников, финансирование проекта было весьма скудным. Аналитик подчеркнул, что направлять репортеров в такую командировку, не обеспечив им условия безопасности, — колоссальная безответственность. Причем ее уровень таков, что возникают мысли: возможно, все это было сделано специально, чтобы события развивались по трагическому сценарию.

В свою очередь политический консультант и интеллектуал Анатолий Вассерман вообще высказал предположение, что смерть журналистов на самом деле была выгодна Ходорковскому. По его мнению, олигарх заранее планировал переложить ответственность за трагедию на российскую власть или близкие к ней структуры.

Напомним, российские журналисты Кирилл Радченко, Орхан Джемаль и Александр Расторгуев по заданию ЦУР направились летом 2018 года в Центральноафриканскую Республику. Спустя несколько дней после приезда журналисты были найдены убитыми. В июле 2019 года стало известно, что следствие по делу приостановлено, но при появлении новых данных оно может возобновиться. При этом никаких показаний сам Ходорковский до сих пор так и не дал и прячется от следствия за границей.