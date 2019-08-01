ЧМ по волейболу 2022 года пройдет в 10 городах России

Москва, 1 августа. Названы 10 российский городов, в которых пройдут матчи мужского чемпиона мира по волейболу. Список обнародовали в пресс-службе Международной федерации волейбола (FIVB).

ЧМ по волейболу будут принимать Новосибирск, Калининград, Красноярск, Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, Казань, Ярославль, Кемерово и Уфа.

Состязания пройдут с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Участие в чемпионате примут 24 команды.

Решение о месте проведения соревнований было принято на конгрессе FIVB в ноябре прошлого года. В мае этого года были озвучены восемь городов, где состоятся матчи чемпионата мира. В предыдущем перечне отсутствовали Ярославль и Кемерово.

Отметим, что Кемерово в июле впервые принял этап чемпионата России по пляжному волейболу. На турнире выступили 24 команды из разных городов, в частности Москвы, Петербурга, Ростова-на-Дону, Томска, Новосибирска и других, пишет «Газета Кемерова».

Сборная России освобождена от квалификационного турнира ЧМ на правах организатора соревнований. Команда из Польши, которая является действующим чемпионом мира, также получает прямую путевку.

В июле этого года российские спортсмены Олег Стояновский и Вячеслав Красильников победили на чемпионате мира по пляжному волейболу, который проходил в Германии. Стоит отметить, что в истории отечественного пляжного волейбола это первая медаль высшей пробы.