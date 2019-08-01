Экс-депутат Рады призвал Зеленского освободить политзаключенных на Украине

Киев, 1 августа. Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко призвал президента Украины Владимира Зеленского освободить политзаключенных, которые были помещены под стражу при президентстве Петра Порошенко. Свое обращение бывший украинский парламентарий разместил в социальной сети Facebook.

Он отметил, что среди политзаключенных на Украине есть известные люди, в том числе главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и трехкратная чемпионка Украины по тхэквондо Дарья Мастикашева. Однако кроме них, напомнил парламентарий, под стражу заключены и сотни других людей, чьи имена не на слуху.

«Владимир Александрович Зеленский! Прекратите удерживать сотни украинцев, чьим единственным преступлением было инакомыслие! Это, конечно, круто и здорово — обсуждать «героев моряков», но они столь же пешки и марионетки в политических играх кровавого режима Порошенко», — написал Алексей Журавко на своей странице в Facebook.

По его мнению, моряки ВМСУ, которые были арестованы в России после провокации в Керченском проливе, оказались в этой ситуации из-за бывшего президента Украины Петра Порошенко.

«Вы говорите, что сделаете все, чтобы освободить наших моряков. Но они ведь в тюрьме так же из-за Порошенко», — обратился к Зеленскому экс-депутат Рады.

По его мнению, провокацией в Керченском проливе Порошенко был намерен получить предлог, чтобы ввести ЧП на территории всей Украины, отменить выборы и дальше находиться у власти. Журавко добавил, что Зеленскому нужно прекратить действовать в соответствии с накатанной и «убийственной для страны» политикой Петра Порошенко и освободить политзаключенных.

«Освободите сотни украинских политзаключенных, Владимир Александрович! Это не я вас прошу — это одна из тех вещей, ради которой вас избрали. То, что от вас требует наш великий, но многострадальный народ!» — заявил Алексей Журавко.

Ранее украинские власти передали в МИД России предложение по морякам ВМСУ, которые были арестованы после провокации в Керченском проливе осенью 2018 года. В документе содержится призыв освободить моряков под личную ответственность уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

31 июля представляющий интересы моряков адвокат Николай Полозов сообщил, что служащие ВМСУ могут вернуться на родину к октябрю. По его словам, в СУ ФСБ России отправлены письменные гарантии того, что украинские военнослужащие продолжат участвовать в судебных и следственных действиях даже после того, как вернутся домой.

Напомним, в ноябре 2018 года два военных катера и один буксир ВМСУ нарушили государственную границу России. Корабли вошли в Керченский пролив, опасно лавировали и не реагировали на требования российских пограничников остановиться. В результате украинские моряки были задержаны по делу о нарушении госграницы РФ.