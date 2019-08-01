Где быстро и просто оформить шенгенскую визу, а куда лучше не обращаться

С 1 сентября Финляндия ужесточит требования предоставления шенгенской визы для россиян, чтобы привести их в соответствие с нормами Евросоюза. Федеральное агентство новостей узнало, где теперь гражданам РФ быстрее, проще и выгоднее оформлять шенген.

В настоящее время при подаче заявлений на шенген в визовый центр Финляндии достаточно предоставить загранпаспорт, цветную фотографию, квитанцию об оплате визового сбора, страховой полис и копию внутреннего паспорта. Но уже через месяц список необходимых для визы бумаг расширится документами, подтверждающими проживание во время поездки, проездными билетами или, если их нет, письменным описанием маршрута путешествия, а также справкой с места работы с информацией о зарплате, выпиской из банка за три предыдущих месяца или свидетельством о праве собственности на недвижимость в России.

Как отмечают в МИД Финляндии, ранее перечисленные документы от россиян требовали в исключительных случаях, а у жителей Петербурга и Северо-Запада России их вообще не запрашивали. Но с 1 сентября условия предоставления финнами шенгенских виз гражданам РФ будут такими же, как и у всех остальных стран, входящих в Евросоюз. В Госдуме уже высказались по этому поводу.

Учредитель и гендиректор визового центра «ЭкспертВиз» Юрий Певзнер в интервью ФАН заметил, что ситуация от этого на визовом рынке не особо изменится.

«Это нововведение почувствуют лишь жители Северо-Запада России, потому что для них действовали упрощенные требования при оформлении шенгенских виз, и они по ним часто ездили в Финляндию, в том числе для того, чтобы оттуда попасть в остальную Европу. А жители Москвы и других регионов и так предоставляли финнам все необходимые документы. Здесь надо напомнить, что существует так называемый Визовый кодекс ЕС, в котором перечислены документы, которые консульства стран Шенгенского соглашения обязаны запрашивать от аппликантов на визу. И в числе этих документов было подтверждение перемещений, пребывания и финансовой состоятельности туриста. Другое дело, что консульства разных стран требуют эти документы в разной форме. Какие-то страны просят предоставить только бронь отеля, а какие-то — подтверждение полной оплаты проживания. Польша и Прибалтика, например, просят, чтобы отели были оплачены хотя бы частично. Но мы должны понимать, что это всегда риск, потому что вы оплачиваете проживание, а дадут вам визу или нет — не знаете наверняка», — рассказал Юрий Певзнер.

По словам эксперта, на сегодняшний день россиянам проще всего получить шенгенскую визу в визовых центрах Франции и Германии.

«Испания достаточно лояльна к нашим согражданам при оформлении виз. Но Франция и Германия — самые лояльные. Они не просят оплатить проживание. Французы, например, могут принять документы на оформление шенгенской визы даже не от самого заявителя, а от его знакомых-представителей, не требуя при этом специальной доверенности. А если вы не можете подать документы в визовый центр Португалии, к примеру, потому что живете далеко от Москвы, то ваш товарищ или родственник за вас этого не сможет сделать даже при наличии нотариально заверенной доверенности», — отметил Юрий Певзнер.

При этом собеседник ФАН посоветовал россиянам не оформлять шенгенские визы в консульствах Бельгии и Голландии.

«Страны Бенилюкс очень сложно выдают визы россиянам», — сказал он.

Что касается сроков, на которые разные консульства выдают россиянам шенгенские визы, то, по словам эксперта, тут все зависит от предыдущих поездок граждан.

«Если вы хорошо отъездили предыдущие длительные визы, то подавляющее большинство консульств выдаст вам новую визу минимум на тот же срок, какой был ранее, а зачастую — и на больший. Это нормальная практика», — объяснил глава визового центра «ЭкспертВиз».

Юрий Певзнер напомнил и норму Шенгенского соглашения, согласно которой виза должна оформляться в консульстве той договаривающейся стороны, которая является основной целью поездки, и только в случае невозможности определения таковой — в консульстве той договаривающейся стороны, через территорию которой будет осуществляться въезд на территорию Евросоюза.

Напомним, шенгенская виза действует в 26 странах Европы. Франция — одна из немногих стран Шенгенской зоны, выдающая визу на пять лет, но для этого необходимо совершить несколько поездок и получить две годовые визы. Получить шенген на пять лет можно и от Испании, если в последние два года вы активно путешествовали по Евросоюзу и у вас уже были многократные визы. Итальянцы легко оформляют двухлетний шенген, если в загранпаспорте россиянина уже стоит две или более виз.

Консульский сбор везде одинаковый — 35 евро. За оформление в срочном порядке — 70 евро. Для детей до шести лет — бесплатно.