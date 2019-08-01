МИД РФ назвал предложение Трампа о помощи шагом к восстановлению диалога

Москва, 1 августа. Москва рассматривает предложение американского президента Дональда Трампа помочь в тушении пожаров в РФ как шаг к восстановлению диалога. Об этом в рамках брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что глава Белого Дома Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с лидером России Владимиром Путиным предложил Москве свою помощь в борьбе с лесными пожарами. Президент РФ поблагодарил американского коллегу за внимательное отношение, отметив, что в случае необходимости обязательно его примет.

Путин обратил внимание, что к настоящему моменту в Сибири создана мощная авиагруппировка для борьбы с лесными пожарами. По словам российского лидера, на данный момент группировка МЧС сталкивается лишь с некоторыми сложностями при дозаправке и размещении самолетов. Ранее Минобороны РФ предоставило военно-транспортные самолеты Ил-76 для тушения лесных пожаров в Сибири. По информации пресс-службы военного ведомства, десять транспортников будут переброшены в Красноярск из семи регионов России.

Напомним, заместитель начальника центра «Антистихия» МЧС РФ Сергей Абанин рассказал, что причиной распространения лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке стали недостаточные меры по ликвидации очагов возгораний.

Федеральное агентство новостей подготовило специальной материал и объяснило, можно ли потушить всю горящую тайгу в Сибири.