Зюганов назвал «оскалом оранжевой проказы» незаконные митинги в Москве

Москва, 1 августа. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал «оскалом оранжевой проказы» несанкционированные митинги оппозиции в Москве. По его словам, протесты в столице являются реализацией американского сценария по раскачиванию политической ситуации с использованием молодежи.

«То, что вы видели, — это оскал оранжевой проказы, которая является главной бедой последних тридцати лет. Опасность, которая поразила и Грузию, и Украину, и Прибалтику, проявилась и на московских улицах», — отметил Зюганов, выступая на форуме «Территория смыслов».

Лидер коммунистов подчеркнул, что никто не запрещает проводить в стране митинги, но речь в данном случае идет о незаконных акциях, в ходе которых перекрываются дороги и происходят стычки с полицией. При этом Зюганов подчеркнул, что в России не будет Майдана, подобно тому, который четыре с половиной года назад произошел на Украине.

Руководитель КПРФ уверен, что за московскими протестами стоят западные «кукловоды», которые в девяностых годах «разворовали» и «обескровили» Россию, загнав ее в долги.

Напомним, что 27 июля в Москве состоялась несанкционированная акция в поддержку оппозиционных кандидатов, которых сняли с выборов в Мосгордуму за фальсификацию подписей. Во время митинга провокаторы начали распылять вокруг себя слезоточивый газ и забрасывать сотрудников правоохранительных органов бутылками с водой. В результате трое стражей правопорядка получили травмы. Возбуждены уголовные дела по факту нападения на представителей власти и организации массовых беспорядков.

Бывший начальник Главного управления МВД по вопросам миграции, генерал-майор в отставке Ольга Кириллова поблагодарила Росгвардию, которая смогла предотвратить давку и побоище на несанкционированном митинге в Москве. По ее словам, благодаря сотрудникам правоохранительных органов, столица смогла жить обычной жизнью, несмотря на действия оппозиции.