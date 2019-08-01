Путин пригласил Лукашенко на празднование Дня Победы

Москва, 1 августа. Президент России Владимир Путин направил белорусскому коллеге Александру Лукашенко приглашение посетить праздничные мероприятия по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщил российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

«Мы знаем, что президент России Владимир Путин уже направил в адрес главы белорусского государства приглашение к участию в торжествах 9 мая 2020 года в дни празднования 75-летия победы в Великой отечественной войне», — сказал дипломат на памятной церемонии в Минске по случаю Дня памяти жертв Первой мировой войны.

Мезенцев подчеркнул, что уважение к истории Первой мировой войны, к истории подвига воевавших во время Великой Отечественной войны солдат особо почитается в Белоруссии. Он добавил, что «мы все говорим «спасибо» белорусскому руководству за это.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что американскому президенту Дональду Трампу было передано приглашение посетить Россию в связи с празднованием 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В свою очередь помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что приглашение были переданы немецкому канцлеру, французскому президенту и председателю КНР.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в японскую Осаку на саммит «Большой двадцатки» сообщил, что готовится масштабная программа торжеств к 75-летию Победы. По его словам, российская сторона серьезно готовится, чтобы достойно провести мероприятие.