Мосгоризбирком отказал в регистрации 22 кандидатам в Мосгордуму

Москва, 1 августа. Мосгоризбирком отклонил 22 из 23 жалоб, которые поступили на отказ в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы.

Такое решение МГИК принял на заседании в четверг, оставив в силе вердикт окружной избирательной комиссии, отказавшей в регистрации еще пяти кандидатам в депутаты МГД. Среди них бывший «эсер» Геннадий Гудков, самовыдвиженцы Александр Соловьев, Иван Кульнев, Зоя Шарагатова и Эльмира Шагиахметова. Как отмечает «Интерфакс», комиссия удовлетворила только жалобу кандидата от партии «Яблоко» Сергея Митрохина.

Таким образом, из 426 кандидатов 233 были зарегистрированы, отказ получили 57 человек, а остальные утратили статус кандидатов.

Напомним, избирательная кампания проходила на фоне многочисленных провокаций со стороны так называемых «оппозиционных» кандидатов. Среди них, в частности, соратница блогера Алексея Навального Любовь Соболь, Дмитрий Гудков и Илья Яшин. Сначала они попались на поддержке подписей избирателей, а потом начали заявлять о незаконности своего недопуска к регистрации на выборах, однако вместо того, чтобы отстаивать свою правоту в суде, они предпочли устраивать запрещенные митинги, подвергая опасности москвичей.

Последняя такая «сходка» была организована ими 27 июля в центре столицы. Прокуратура заранее предупредила «политиков» об ответственности за нарушение законодательства, но требования надзорного ведомства были проигнорированы.

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