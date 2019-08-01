На Украине назвали несмешным назначение кавээнщика на пост главы Госуправления делами

Действующий лидер Украины Владимир Зеленский совсем отбросил такие «мелочи», как уровень компетенции, при назначении на государственные должности. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

КВН не дает покоя

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Борзова руководителем Государственного управления делами. Соответствующий указ был размещен на сайте главы государства.

«Назначить Борзова Сергея Сергеевича руководителем Государственного управления делами с 1 августа 2019 года сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством», — говорится в указе.

В 2006–2011 годах Сергей Борзов был директором команды КВН «Винницкие перцы». В 2011-2012 годах — директор команды КВН «Сборная Украины». Работал также в обществе с ограниченной ответственностью «Телевизионное творческое объединение «Александр Масляков и Компания».

«Такой КВН нам не нужен»

Как отметил Евгений Голышкин, Зеленский остается верным своему принципу в подборе команды. Теперь еще один юморист из близкого ему КВН-сообщества будет занимать высокую должность в системе государственного управления. По мнению украинского эксперта, глава страны совсем отбросил такие «мелочи», как уровень компетенции, и набирает в команду тех людей, в личной лояльности которых он уверен.

«Конечно, должность руководителя Государственного управления делами — это больше хозяйственная должность. Но не стоит забывать, что именно данному ведомству подотчетно большое количество структур. И в зоне его ответственности с правом распоряжения находится огромное количество объектов недвижимости разного целевого назначения, земельных ресурсов, различного рода инфраструктуры и, соответственно, доступ к бюджетному финансированию на их содержание. Будут ли появляться в связи с таким назначением какие-то новые коррупционные схемы? Покажет самое ближайшее время», — пояснил эксперт.

По его мнению, в свете заявлений уполномоченных лиц о грядущей глобальной приватизации земельных ресурсов и объектов инфраструктуры украинского государства такое назначение неполитизированной личности выглядит логичным. Близится время уборочной кампании и отопительного сезона, все отчетливее прорисовываются невеселые перспективы украинской газотранспортной системы.

«А значит, все без исключения требования МВФ и Всемирного банка по «открытию рынка земли» и «свободной приватизации малорентабельных отраслей и объектов» будут интенсифицированы. Без кредитов вытянуть экономику хотя бы на «нулевой» уровень не выйдет. Таким образом, назначение своих людей для тотальной распродажи украинского имущества в опт и розницу для Зеленского просто необходимо. Но для народа такой КВН выйдет отнюдь не смешным», — заключил Евгений Голышкин.

20 мая Владимир Зеленский в парламенте принес присягу народу Украины. В ходе своей речи он объявил о роспуске Верховной рады и досрочных выборах.