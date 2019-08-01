СМИ назвали вероятную дату саммита стран — гарантов астанинского процесса по Сирии

Москва, 1 августа. Саммит стран — гарантов астанинского процесса по Сирийской Арабской Республике (Россия, Иран и Турция) планируется провести в начале сентября. Об этом в четверг сообщил журналистам источник, близкий к организации переговоров.

По словам источника, саммит намечен на 11 сентября, передает ТАСС.

В настоящее время Кремль не сообщал о точной дате встречи на высшем уровне.

Отмечается, что работа над созданием конституционного комитета продвигается. Ожидается, что на сентябрьском саммите объявят о его создании.

Ранее руководитель МИД России Сергей Лавров рассказал о подготовке к саммиту в астанинском формате по Сирии.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в Ираке и САР. Официальный Дамаск на сегодняшний день работает над восстановлением инфраструктуры и возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.