В Сети опубликованы результаты анализов Навального на предмет «отравления»

Москва, 1 августа. В Сети опубликованы результаты анализов Алексея Навального, которые свидетельствуют о том, что скандальный блогер абсолютно здоров.

Внезапный недуг Навального, который стал поводом для его перевода из спецприемника в медучреждение, оказался банальной аллергией.

Согласно результатам химико-токсикологических исследований, в организме Навального не обнаружено ничего кроме лекарственных препаратов, которые используются для лечения аллергии. При этом в справке отдельно подчеркивается, что Навальный не употреблял синтетические каннабиноиды.

Напомним, 24 июля Симоновский суд Москвы отправил блогера Алексея Навального под административный арест на 30 суток за повторное нарушение правил проведения митинга, а также за призывы к участию в несанкционированной акции 27 июля.

28 июля Навальный, отбывавший административный арест в полицейском спецприемнике, пожаловался на проблемы со здоровьем. В этот же день блогера госпитализировали с подозрением на сильную аллергическую реакцию в клиническую больницу Москвы №64, однако уже на следующий день Навального выписали из больницы и отправили обратно.

При этом сразу после госпитализации одиозного блогера в Сети начали распространяться слухи о том, что его якобы «отравили неизвестным химическим веществом». Инициатором распространения недостоверной информации оказалась врач-офтальмолог и глава так называемого «Альянса врачей» Анастасия Васильева, однако столичные медики опровергли ее заочный диагноз.

27 июля в Москве прошел несанкционированный митинг в поддержку «независимых оппозиционеров», которых Мосгоризбирком законно отказался регистрировать в качестве кандидатов в депутаты для выборов в столичный парламент из-за поддельных и недействительных подписей. Протеже блогера Навального — Илья Яшин, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Любовь Соболь и Дмитрий Гудков — не согласились с позицией МГИК и призвали людей выходить на улицы. Акция была не согласована с властями Москвы. Так называемые оппозиционеры не смогли добиться своих целей и опротестовать решения столичного избиркома при помощи провокаций и массовых беспорядков. Всех нарушителей задержали правоохранительные органы.