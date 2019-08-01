Глава ПЦУ освятил свою восковую фигуру

Киев, 1 августа. Глава так называемой «Православной церкви Украины» Епифаний освятил в Киеве Музей становления украинской нации, сообщила журналист Анастасия Рагимова на своей странице в Facebook.

Рагимова сообщила, что в первом в истории Украины Музее становления украинской нации находятся восковые фигуры Епифания и почетного патриарха ПЦУ Филарета. Восковые фигуры раскольников стоят рядом друг с другом, а между ними находится копия томоса об автокефалии.

«Экспозиции нереальные. Сами фигуры как живые, просто каждый волосок, ноготок, трещинка на губах и пора на лице. Костюмы фигур — что ни экспонат, то просто шедевр, отточена каждая деталь», — написала Рагимова.

По ее словам, украинцы смогут посетить музей, расположенный в здании музея Второй мировой войны в Киеве, начиная с 3 августа.

Напомним, в конце прошлого года на Украине прошел так называемый объединительный собор, на котором была образована «новая церковь». Каноническая Украинская православная церковь отказалась участвовать в «соборе» и заявила о непризнании «автокефалии». Эту позицию разделила Русская православная церковь, отметив, что значение «собора» ничтожно, сообщил «Царьград».

В начале года Константинополь передал новой украинской религиозной структуре томос об автокефалии. Документ существенно ограничивает полномочия «новой церкви», не позволяя ей основывать приходы за рубежом и делая ее зависимой от Константинополя.