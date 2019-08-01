Опубликовано фото сибирских пожаров из космоса

Москва, 1 августа. Роскосмос показал сделанную со спутника фотографию дыма, распространяемого пожарами в Якутии.



Кроме того, спутники будут фиксировать пожары в Бурятии, Иркутской области, Красноярском крае, Хабаровском крае, подтопления в республике Тыва, Пермском крае и городе Тулун (Иркутская область), а также угрозу оползня в Дагестане. Всего российские спутники прозондировали 1 млн 982 тыс. кв. км. Все эти данные были переданы МЧС для борьбы со стихийными бедствиями.

«Госкорпорация «Роскосмос» и НЦ ОМЗ поддерживают оперативное взаимодействие с МЧС России в целях своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и осуществления космического мониторинга пострадавших территорий», — говорится в официальном сообщении космической корпорации.

Ранее сообщалось, что власти Красноярского края, Иркутской области и республики Бурятия ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. По меньшей мере 804 населенных пункта в указанных регионах оказались в зоне задымления, а общая площадь лесных пожаров превысила 3 млн гектаров.

Министерство обороны России 1 августа создало авиагруппировку из 10 военно-транспортных самолетов Ил-76, которые помогут МЧС в тушении пожаров.

На проблему горящих лесов также обратил внимание известный американский актер Леонардо ДиКаприо, который является известным защитником окружающей среды. Звезда «Отступников» заявил, что пожары в Сибири, Гренландии и на Аляски стали первым признаком наступающих климатических изменений.