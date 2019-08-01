ВМФ России развернул на Балтике крупнейшее за год учение

Оперативное учение ВМФ РФ «Океанский щит — 2019», начавшееся сегодня в акватории Балтийского моря, продлится до 9 августа. Сообщение об этом в четверг распространил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Как водится у военных, сообщение получилось предельно лаконичным. Видимо, именно поэтому в нем не нашлось места словосочетанию «крупнейшее учение ВМФ РФ с начала 2019 года». Федеральное агентство новостей разобралось, какие силы и средства Флота будут задействованы в учениях на Балтике в нынешнем году.

От К-1 до «Океанского щита»

Проблемы, с которыми столкнулся ВМФ РФ после распада СССР, «аукнулись» не только значительным сокращением корабельного состава отечественного Флота, но и урезанием планов боевой подготовки. Достаточно продолжительное время последняя ограничивалась рамками выполнения курсовой задачи К-1 — «Организация повседневной службы корабля и приготовление к бою и походу». Эта курсовая задача считается на флоте основополагающей.

Успешная сдача К-1 означает, что по своему техническому состоянию и уровню подготовленности экипажа данный корабль способен успешно решать боевые задачи, в знак чего на корабельной стеньге поднимается специальный вымпел. Готовый к бою и походу корабль считается «находящимся в кампании» и до окончания оной не спускает вымпел ни днем, ни ночью.

Сдал К-1? Молодец — получи вымпел. Только вот незадача: помимо К-1 в планах боевой подготовки существуют и другие «К»: К-2 — отработка одиночным кораблем задач по предназначению в море; и К-3 — отработка действий в составе соединения кораблей. А вот их-то, особенно К-3, из-за недостатка финансирования и прочих бед часто отрабатывали весьма формально. Квинтэссенцией боевой подготовки за год считался сбор-поход, до которого иной раз и вовсе «не доживали»…

Ситуация стала меняться к лучшему лишь с началом нового века. При этом весьма остро встал вопрос отработки действий кораблей не просто в составе корабельного соединения, а в составе межфлотской группировки ВМФ.

Дополнительным фактором, актуализировавшим эту проблему, стало пресловутое «обнищание» корабельного состава Флота. Проще говоря, туда, где до 1991 года вполне справлялся своим нарядом сил какой-то один, максимум два флота ВМФ СССР, в 2000-е уже приходилось наскребать корабли сразу со всех флотов ВМФ РФ. Наиболее ярко это явление проявилось, пожалуй, с началом в 2015 году военной операции России в Сирии.

Неудивительно, что этапное для отработки действий межфлотской группировки ВМФ РФ оперативное учение военное руководство России решило провести как раз в акватории Средиземного моря. В начале сентября 2018 года, впервые в современной истории страны, там были проведены масштабные маневры с привлечением сил и средств нескольких флотов.

Маневры получили название «Океанский щит — 2018». Всего тогда в учениях оказались задействованы 26 кораблей и судов, включая две подводные лодки, а также 34 самолета морской авиации и ВКС. То есть в Средиземном море была создана крупная межфлотская группировка ВМФ, способная автономно решать широкий круг задач с учетом меняющейся обстановки.

Совместить приятное с полезным

Результаты «Океанского щита — 2018» в Москве были расценены как весьма положительные.

«Подобные учения будут проводиться на постоянной основе», — объявил министр обороны Сергей Шойгу.

Это заявление многие отечественные СМИ расценили как свидетельство того, что крупные межфлотские учения теперь будут проводиться в Средиземном море ежегодно. Но события 2019 года показали, что военное руководство России не собирается ограничиваться акваторией лишь одного моря.

Возможно, что предпосылкой к этому послужила концентрация кораблей и катеров сразу трех флотов и Каспийской флотилии в Санкт-Петербурге, вызванная Главным военно-морским парадом. В самом деле, раз уж в Северной столице собрались на парад более 40 кораблей, подводных лодок и катеров, то почему бы не «совместить приятное с полезным» и, по окончании торжеств, приуроченных ко Дню ВМФ, не провести силами этой корабельной группировки масштабные межфлотские маневры в акватории Балтийского моря? Так сказать, недругам на страх, себе на пользу.

Новое оперативное учение получило название «Океанский щит — 2019». Его первая фаза — развертывание сил и средств — стартовала 30 июля. В этот день ракетные корабли Балтийского флота после участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню ВМФ России в акватории Невы и Кронштадтского рейда, вышли в море для совершения межбазового перехода в пункт постоянного базирования — в порт Балтийск Калининградской области.

В ходе межбазового перехода экипажам малых ракетных кораблей «Ливень» и «Пассат», ракетных катеров «Чувашия» и «Моршанск» предстояло отработать маневренные элементы в виде прохождения кораблями узкости, провести учения по борьбе за живучесть кораблей на ходу, тренировки по связи и постановке радиоэлектронных помех, а также организации противовоздушной и противолодочной обороны.

Кроме того, 30 июля вышли в Финский залив корабли и суда обеспечения Северного флота, принимавшие участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Выход кораблей в Финский залив обеспечила минно-тральная группа Балтийского флота, которая отработала траление фарватера.

За тральщиками кильватерным строем проследовали большой противолодочный корабль «Североморск», фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», спасательные буксиры СБ-406 и «Николай Чикер», многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус» и атомный подводный ракетный крейсер «Смоленск». Последним место стоянки на рейде Кронштадта покинул ракетный крейсер «Маршал Устинов».

31 июля корабли и суда обеспечения Северного флота сформировали несколько корабельных групп с целью проведения ряда тактических учений. В частности, большой противолодочный корабль «Североморск» и фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» сформировали корабельную поисково-ударную группу для выполнения учебно-боевых задач по поиску подводных лодок условного противника в Балтийском море.

Надо сказать, что для экипажей БПК и фрегата это стало первым опытом совместного выполнения комплекса противолодочных действий. Предполагается, что «Североморск» и «Горшков» отработают тактическое маневрирование при поиске подводных лодок, поддержание контакта с подводной лодкой условного противника и ее условное уничтожение с помощью бортовых комплексов противолодочного оружия.

Достойный ответ на BALTOPS

Ну, а 1 августа официально начался «Океанский щит — 2019».

«Замыслом учения предусматривается отработка вопросов применения межфлотской группировки ВМФ. Кроме того, в рамках мероприятия планируется проверить готовность сил ВМФ к защите национальных интересов Российской Федерации и отработать навыки по управлению силами Флота», — пояснил ДИМК МО РФ.

Всего в рамках «Океанского щита — 2019» будут задействованы 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов ВМФ и ВКС, а также 10 634 человека личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации. По меркам «тихой» Балтики — силища!

Оперативное учение «Океанский щит — 2019» можно считать достойным ответом Москвы на отгремевшие в начале лета у границ России натовские учения BALTOPS 2019, в которых 18 стран-членов НАТО и партнеров альянса задействовали 44 корабля, 40 самолетов и 12 тысяч военнослужащих.

Новый российский «Океанский щит» будет способствовать дальнейшему укреплению обороноспособности Калининградского полуэксклава, впрочем, и без того мрачно именуемого западными аналитиками A2/AD. Под этой аббревиатурой подразумеваться термин anti-access/area-denial, то есть зона, где возможность действий вооруженных сил стран НАТО крайне ограничена и грозит им неприемлемыми потерями.