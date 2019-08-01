Эксперт назвал деструктивным решением введение санкций США в отношении главы МИД Ирана

Американские власти внесли в санкционный список министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

«Следующие лица были внесены в список лиц особой категории (подпадающей под санкции. — Прим. ред.) управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC): Зариф Мохаммад Джавад...» — сообщается на сайте Минфина США.

Данное решение США является продолжением политики военно-политического, экономического и дипломатического давления на Иран, считает старший научный сотрудник центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов.

«Это решение противоречит всем дипломатическим канонам, США вносят в санкционный список людей, которые занимают государственные посты, а тем более такого значимого государства, как Иран. Это противоречит всем международным законам и традициям. Но США продолжают эту политику, и нужно признать, что противодействия ей нет. Таким образом, Штаты делают то, что они считают нужным и что соответствует их интересам. Если говорить о практической значимости данного решения, то вряд ли в руководстве Ирана что-то изменится в этом плане. Зариф будет продолжать свою миссию в качестве министра иностранных дел, и восприятие его в мировом сообществе не изменится. Но США могут игнорировать его как министра иностранных дел. Однако это деструктивное действие ухудшит отношения между Ираном и Америкой», — заявил эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей.

Тем не менее Иран может ответить на недружественные действия американцев, говорит эксперт.

«Если вспомнить тот факт, что США признали Корпус стражей Исламской революции террористической организацией, то в ответ Иран объявил все американские вооруженные силы террористической организацией. Это обмен пропагандистскими заявлениями. Иран так же, возможно, наложит санкции на действующих государственных служащих США. Однако это будет пропагандистский ответ», — отметил Долгов.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео и президент Дональд Трамп говорили о готовности к переговорам с Ираном. Американский лидер выразил мнение, что хочет заключения нового соглашения взамен «ядерной сделки» 2015 года. Более того, в этом документе, по мнению Трампа, должны быть отражены некие обязательства Ирана по изменению своей политики, прежде всего отказ от «поддержки терроризма» за рубежом.

Целый ряд требований касается также внутренней политики страны. В противном случае США угрожают продолжать политику усиления санкций против Ирана. Власти Исламской Республики отвергают обвинения в поддержке терроризма и требуют прекратить от США вмешиваться в ситуацию в стране.