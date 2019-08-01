Киселев заявил, что Крыму уготовлена участь стать роскошным российским регионом

Москва, 1 августа. Крыму уготовлена участь стать роскошным российским регионом и привлекательным местом в мире, сказал генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

В эфире радиостанции «Спутник в Крыму» он сказал, что у Крыма очень большое будущее.

«Я верю, что это будет роскошный регион России и очень привлекательное место в мире для всех», — подчеркнул Киселев.

Он заметил, что на полуострове за последние несколько лет произошли огромные инфраструктурные перемены: был построен мост через Керченский пролив, новые дороги, объекты энергетики и водоснабжения. По словам Киселева, «огромные суммы идут из России и огромная энергия для поддержки Крыма».

Также генеральный директор МИА «Россия сегодня» подчеркнул, что заметно увеличился туристический поток. С его точки зрения, жители полуострова «должны проявить еще большую энергию и ответственность в развитии своего российского полуострова, своей земли».

«Нужно преодолевать отставание, которое было предопределено украинским периодом, когда Киеву ничего не нужно было в Крыму, когда все построили тут свои дачки, обнесли себя заборчиками и больше было ничего не интересно», — сказал Киселев.

Он также в эфире объяснил, почему западные страны не заинтересованы в признании Крыма. Киселев подчеркнул, что на Западе продолжают поддерживать «враждебность, которая является частью военно-промышленного комплекса».

Напомним, Крым воссоединился с Россией по итогам референдума, на котором большинство местных жителей высказалось за вхождение полуострова в состав РФ. Голосование прошло в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Однако в Киеве продолжают считать полуостров временно «оккупированной» территорией. Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт окончательно и обсуждению не подлежит.