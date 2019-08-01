«Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне

Москва, 1 августа. Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из неоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.

Лондонский аэропорт «Гатвик» был окутан плотным туманом. На видео попала взлетно-посадочная полоса воздушной гавани, на которой стоят самолеты.

Внезапно из-за плотного облака, висящего невысоко над землей, «материализовался» гигантский лайнер Emirates, который заходил на посадку. По словам очевидцев, все выглядело так, как будто воздушное судно появилось из неоткуда. Они подчеркивают, что расстояние между нижним краем тучи и посадочно полосой было всего несколько метров.

Любопытный ролик моментально распространился среди пользователей YouTube. Видео уже посмотрели более 100 тысяч человек. Пользователи похвалили автора за отличное видео.

В декабре прошлого года «Гатвика» был заблокирован в течение двух дней из-за «атаки дронов». Наличие беспилотников в воздухе лондонского аэропорта делало вылет и посадку самолетов небезопасными. Руководство воздушной гавани в связи со сложившейся на тот момент ситуацией приняло решение прекратить работу, пока объекты не исчезнут. Из-за дронов планы были сорваны у более 110 пассажиров, которые планировали улететь из Лондона или прилететь в столицу Великобритании в эти дни.