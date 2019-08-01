Ученые назвали главную причину развития рака

Остин, 1 августа. Научные сотрудники из Медицинского колледжа Бейлора в США (Baylor College of Medicine) установили причины дисфункции гена, который защищает организм от появления раковых клеток. Об этом сообщается на портале MedicalXpress.

По данным ресурса, американские ученые исследовали более 10 тыс. образцов тканей, выделенных из 32 типов злокачественных опухолей, после чего сравнили их ДНК с 80 тыс. различных мутаций в базах данных, информация о которых была получена на протяжении последних 30 лет, пишет «Газета Кемерова».

Экспертам удалось выяснить, что у пациентов с низкой выживаемостью часто фиксировались мутации в гене TP53, который в идеале останавливает рост и деление клетки при ее повреждении или стрессе. По словам ученых, это главная причина развития рака.

Кроме того, специалисты нашли четыре гена — их высокая активность в опухолях с мутацией в TP53 связана с неблагоприятным прогнозом для пациентов. Отмечается, что в 91% случаев заболевания раком обнаруживаются дефекты в обеих копиях гена TP53, передает телеканал «360».

Так, утрата второй нормальной копии происходит зачастую по причине удвоения первой дефектной копии. По мнению медиков, корректировки в гене связаны с неустойчивостью генома, то есть белок, кодируемый TP53, принимает участие в обеспечении целостности хромосом.

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