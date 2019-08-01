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Глава Якутии ввел режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров

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Глава Якутии ввел режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров

Якутск, 1 августа. Глава Якутии Айсен Николаев ввел режим ЧС регионального характера в связи с лесными пожарами. Соответствующий указ глава республики подписал 1 августа.

«Постановляю ввести с 01 августа 2019 года режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, возникшей вследствие лесных пожаров на территории Республики Саха (Якутия)», – говорится в документе», — говорится в документе.

Николаев поручил региональному правительству принять меры по тушению пожаров в лесах и недопущению угрозы населенным пунктам в условиях режима ЧС в лесах регионального характера.

По последним данным, в Якутии ведутся работы по тушению 20 лесных пожаров на общей площади 1 431 гектар. Шесть пожаров локализованы, еще 14 — действуют, напомнил «Царьград». Отмечается, что к ликвидации пожаров привлечены почти 700 спасателей.

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Источник: Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия)
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