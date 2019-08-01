Москва, 1 августа. Москва не ведет скрытую повестку дня по Венесуэле, ни о чем закулисно с Каракасом не договаривается, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его словам, российская сторона не ведет тайных переговоров ни с правительством, ни с оппозицией республики. Рябков подчеркнул, что российские дипломаты эпизодически обмениваются информацией с представителями оппозиционных кругов Венесуэлы. При этом законное правительство в Каркасе осведомлено об этих контактах. МИД РФ заявил об отсутствии закулисных переговоров с венесуэльскими сторонами.

«У нас нет никакой скрытой повестки дня, мы закулисно ни о чем ни с кем не договариваемся», — подчеркнул он.

Как пишет ТАСС, Москва намерена помочь достижению процесса при посредничестве Норвегии, который был начат в Осло и продолжается на Барбадосе. Как уточнил дипломат, и оппозиция Венесуэлы, и правительство демонстрируют заинтересованность в продолжении такого диалога.

Рябков призвал не допустить реализацию идей политических сил, «которым претит сама идея диалога и которые сделали ставку на противозаконное смещение легитимной власти в Каркасе». Он напомнил, что такие настроения складываются в определенных кругах и в Латинской Америке, и в США.

«Считаем, что это крайне безответственная линия и говорим об этом прямо. Эти сигналы мы доводили, в том числе в ходе соответствующих обменов с представителями оппозиционных сил в Венесуэле», — резюмировал политик.

Прозападные СМИ неоднократно распространяли слухи о ситуации в Венесуэле, в частности опубликовали фейк про ЧВК «Вагнера», якобы находящейся в этой латиноамериканской стране. Также публиковались фейки о золоте Венесуэлы, якобы вывезенном российскими самолетами. Оба фейка были неоднократно опровергнуты, в частности СМИ, которые их распространили.

Напомним, 23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, следуя командам из Вашингтона, объявил сам себя «временным главой» государства и сразу же был признан США и их союзниками. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозгласивший себя президентом, не исключил военного вторжения США в латиноамериканскую страну.

Гуайдо заявил, что военное вмешательство Вашингтона является «очень спорным вопросом». Он добавил, что «сделает все, чтобы спасти человеческие жизни». При этом оппозиционер не исключил, что может использовать вторжение США для свержения действующего конституционного президента Николаса Мадуро.