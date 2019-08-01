Третий раунд переговоров начался в Венесуэле

Каракас, 1 августа. Третий раунд переговоров между властями Венесуэлы и оппозицией стартовал в четверг на острове Барбадос. Об этом заявил представитель оппозиции, депутат Сталин Гонсалес.

«Мы начали еще один раунд встреч в рамках «механизма Осло». Настаиваем на поиске конституционного выхода из кризиса, который положит конец страданиям венесуэльцев», — пишет он в Twitter.

Отметим, что предыдущие два раунда переговоров прошли в мае в Осло. Президент Венесуэлы выразил надежду на то, что диалог с оппозицией позволит сдвинуть ситуацию с мертвой точки и достичь определенных договоренностей.

Напомним, что в январе лидер оппозиции Хуан Гуайдо на фоне организованных его сторонниками беспорядков объявил себя исполняющим обязанности президента. Попытку госпереворота сразу же поддержали США, Канада и ряд союзников Вашингтона в Латинской Америке.

Европейские страны также решили поддержать путчистов. Девятнадцать стран Европы выпустили совместную декларацию, в которой признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Под документом подписались Великобритания, Германия, Франция, Испания, Португалия, Дания, Польша, Венгрия, Финляндия, Бельгия, Чехия и ряд других стран. Россия и Китай осудили западные страны, поддержавшие госпереворот в Венесуэле.

Ранее западные СМИ распространили ряд фейков, заявив о присутствии в Венесуэле так называемой ЧВК «Вагнера». Кроме того, агентство Reuters распространило фейк о вывозе из страны золота российскими самолетами. Оба лживых сообщения впоследствии были опровергнуты, в том числе самими СМИ, которые их распространили.