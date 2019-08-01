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Володин призвал к сохранению лесных богатств России

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Володин призвал к сохранению лесных богатств

Госдума внесет свои предложения по доработке нормативной базы по противопожарной безопасности лесов. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Как уточняется, инициативы подготовит рабочая группа. Предварительно она проведет мониторинг законодательства и анализ правоприменительной практики.

Кроме того, депутаты планируют запросить информацию о деятельности профильных ведомств после принятия Госдумой поправок, направленных на совершенствование воспроизводства лесов и лесоразведения. В частности, речь идет о решении, позволяющем расширять лесные просеки до 100 метров и, таким образом, предотвращать распространение пожара. 

По мнению спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, при выдаче разрешений на вырубку стоит в приоритетном порядке предоставлять соответствующие участки для расширения просек. 

Володин призвал к сохранению лесных богатств

Председатель Госдумы обратил внимание, что для сохранения леса необходимо в обязательном порядке разбить его на просеки там, где это возможно.

«Сегодня, они если и есть в лесных массивах, то имеют ширину максимум шесть метров. Было бы правильно их расширить до уровня, который позволяет остановить как низовой, так и верховой пожар», — отметил Володин.

Он призвал региональные власти более ответственно заниматься лесообустройством.

«В первую очередь когда выдают порубочные билеты в местах, где нет просек», — уточнил Володин.

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