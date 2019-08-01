Суд оставил за решеткой призывавшего к массовым беспорядкам Гудкова

Москва, 1 августа. Мосгорсуд отклонил апелляцию лидера «Партии перемен» Дмитрия Гудкова, который является одним из организаторов незаконной акции, прошедшей в Москве 27 июля. Провокатор будет оставаться под стражей в течение 30 суток, как и было заявлено ранее.

Напомним, Дмитрия Гудкова арестовали 30 июля. Ему предъявлено обвинение по статье 20.2 Кодекса административных правонарушений РФ «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия».

Прошедшую 27 июля несанкционированную акцию организовали представители так называемой оппозиции, которых на законных основаниях не допустили до участия в выборах в Мосгордуму. Так, Мосгоризбирком отказал в регистрации Дмитрию Гудкову, поскольку доля брака поданных им подписных листов составила 18,4% при закрепленной законодательно норме 10%. Снятие лидера «Партии перемен» было довольно предсказуемым, поскольку его неоднократно ловили на фальсификации подписей.

Отметим, что во время незаконного митинга, который изначально был заявлен как «мирная акция», провокаторы неоднократно атаковали полицейских, используя перцовый баллончик, куски асфальта и бутылки. При этом все действия правоохранителей были направлены только на обеспечение безопасности жителей и гостей столицы.

Ранее сообщалось, что следователи попросят об аресте наиболее агрессивных участников незаконного митинга. А организаторы массовых беспорядков могут попасть за решетку на 15 лет.