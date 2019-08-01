Памятники погибшим в Донбассе участникам АТО уничтожили в Житомирской области

Киев, 1 августа. Неизвестные вандалы повредили памятники бойцам АТО в Житомирской области.

По данным местных СМИ, инцидент произошел на Аллее славы в городе Новоград-Волынский. Четыре из шести памятников, поврежденных злоумышленниками, были установлены на могилах участников так называемой антитеррористической операции в Донбассе (так киевские власти называют боевые действия против Луганской и Донецкой Народных Республик. — Прим. ФАН).

По факту осквернения захоронений руководство Новоград-Волынскжилкомсервис обратилось в полицию. В настоящее время правоохранители ведут проверку: ищут другие пострадавшие надгробья на территории кладбища, а также устанавливают лица, причастные к этому нападению.

Накануне стало известно об осквернении памятного знака участникам запрещенной в России Украинской повстанческой армии (УПА1) в Харькове. 31 июля вандалы облили его краской. Причем, по данным издания «Украина.ру», это происходит уже не в первый раз.

Отметим, что памятники погибшим бойцам АТО подвергаются нападениям вандалов и в других городах Украины. Один из таких многострадальных монументов установлен в Киеве. Памятник высотой 2,5 метра изготовлен из гранита и выглядит как большой меч с гербом Украины, вонзенный в плиту, на которую нанесена карта РФ. На постаменте изображен ангел-хранитель с крыльями, раскрашенными в цвета флага Украины.

Монумент открыли в августе 2017 года. Почти за два года с момента установки его несколько раз обливали краской, рисовали на нем свастики и наносили оскорбительные надписи. Такое отношение неудивительно, ведь сторонников гражданской войны на юго-востоке страны становится все меньше.

На это в июле этого года указал действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, комментируя внеочередные выборы в Раду. По его мнению, партия граждане Украины поддержали на выборах партию президента Владимира Зеленского «Слуга народа», потому что устали от войны, а Зеленский на президентских выборах обещал ее закончить.

Напомним, военные действия в Донбассе начались после того, как Луганская и Донецкая Народные Республики отказались признавать легитимность новых украинских властей после госпереворота в стране в феврале 2014 года.

В апреле 2014 года Киев начал проводить против ЛНР и ДНР так называемую антитеррористическую операцию. По последним данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 13 тыс. человек. Поддерживающие официальную линию правительства украинские общественные деятели неоднократно отмечались странными и даже подчас дикими предложениями относительно сценариев «возвращения Донбасса».

Так, в июне минувшего года украинский блогер, известный под псевдонимом «Горький лук», заявил, что Донбасс необходимо залить напалмом и засеять рапсом, напоминает Infox.ru.

1 Организация запрещена на территории РФ.