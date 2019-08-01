Неадекватная оппозиция добивалась недопуска в выборам ради давления на МГИК, заявила Рябцева

Москва, 1 августа. Представители оппозиции добивались недопуска к выборам в Мосгодуму ради провокаций и шумихи, заявила журналистка и зарегистрированный кандидат в депутаты МГД Леся Рябцева.

«У оппозиции есть только желание похайпить, пошуметь и собрать протест. Когда Илья Яшин (незарегистрированный кандидат в депутаты МГД — Прим. ФАН) сдает неправильные подписные листы, то это, скорее, провокация», — сказала журналистка в беседе с RT.

По мнению Рябцевой, представители оппозиции добиваются, чтобы их не зарегистрировали в качестве кандидатов в депутаты МГД для того, чтобы «была возможность эскалации, провокации, манипуляции, шантажа Мосгоризбиркома».

Кандидат в депутаты в Мосгорудуму также прокомментировала заявление столичного мэра Сергея Собянина о незаконной акции в Москве.

«Мне кажется, Собянин во многом прав: если бы представители оппозиции преследовали цель реально попасть в Мосгордуму, то могли бы придумать, как это сделать», — отметила она.

По ее словам, она, понимая, что у нее нет ни финансовых ресурсов, ни времени для сбора подписей, договорилась пойти на выборы от «Справедливой России».

«И тут вопрос: шашечки или ехать?» — добавила Рябцева.

Напомним, в прошлую субботу оппозиция устроила незаконный митинг в центре Москве из-за того, что их так называемых «независимых кандидатов» не допустили на выборы. Отказ в регистрации ряда оппозиционеров был законно обоснован — в подписных листах было огромное количество недействительных подписей. Сторонники оппозиционеров устраивали провокации и применяли насилие к представителям полиции.

Собянин, комментируя поведение либеральной тусовки, заявил, что правоохранители вынуждены были применить силы для защиты граждан от провокаторов. По его словам, это было адекватное поведение органов. Стоит отметить, что полицейские находили хулиганов в толпе и спокойно выводили их.