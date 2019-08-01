Подозреваемый в убийстве ЛГБТ-активистки дал признательные показания

Санкт-Петербург, 1 августа. Правоохранительные органы задержали второго подозреваемого в убийстве петербургской ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой. Об этом в четверг сообщили в Следственном управлении СК РФ по Петербургу.

Выйти на него помогли показания первого задержанного подозреваемого — 38-летнего уроженца Киргизии, ранее судимого за хулиганство. С помощью полученной от него информации следователи смогли задержать 29-летнего петербуржца, ранее судимого за продажу наркотиков.

«Под тяжестью представленных доказательств мужчина полностью признал свою вину в совершенном преступлении», — говорится в сообщении ведомства.

Следствие склоняется к тому, что преступление произошло на бытовой почве. Согласно предварительной версии, с 20 по 21 июля Григорьева распивала спиртные напитки с разными мужчинами. В ходе вспыхнувшей ссоры один из них избил женщину, после чего нанес не менее восьми ударов ножом в область спины и лица. От полученных травм потерпевшая скончалась, а ее убийца скрылся с места преступления, предварительно выбросив нож в кусты. Ранее сообщалось, что следователи задержали первого подозреваемого в убийстве активистки.