Сирия, 2 августа. Боевики протурецких формирований ССА похитили несколько сотен жителей Африна ради выкупа. САА продолжает наступление в Хаме. США репатриировали боевика ИГИЛ1 из курдского плена. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят террористам на севере Хамы, уничтожили из засады группу боевиков в Идлибе.

«Сирийская свободная армия» (ССА): похитила 300 человек в Африне.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: утверждает, что уничтожила ракетную установку САА на севере Хамы.

Курды: обезвредили крупную бомбу в Хасаке.

Международная коалиция: атаковала «спящую ячейку» ИГ1 в Аль-Хаддадии, репатриировала в США бывшего боевика ИГ.

Провинция Алеппо

Курдское издание ANF News приводит шокирующие цифры, свидетельствующие о катастрофическом положении в оккупированном Турцией кантоне Африн: за минувшие три недели боевиками протурецких формирований «Свободной сирийской армии» (ССА) там было похищено не менее 300 мирных жителей. Афринская правозащитная организация утверждает, что похищенные подвергаются физическому и психологическому насилию в местах заключения, а за их освобождение боевики ССА требуют выкуп. Также сообщается о систематическом разграблении исторических объектов на севере Алеппо.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдский источник в Twitter (@RojavaNetwork) сообщил о нападении боевиков ИГИЛ на позиции правительственных сил в районе Абу-Кемаля. Утверждается, что террористы совершили нападение на САА со стороны населенного пункта Багуз Фокани, который находится за Евфратом в зоне оккупации США и SDF. На данный момент никаких подтверждений сведениям о нападении на сирийские или иранские силы в Абу-Кемале нет.

Провинция Идлиб

Сразу 11 боевиков из группировки «Сукур аш-Шам» («Соколы Леванта») были уничтожены правительственными силами в провинции Идлиб. Как сообщает ливанское агентство Al Masdar, бойцы проникли за линию фронта в Идлибе и устроили засаду на боевиков в районе удерживаемой боевиками деревни Эджаз.

Провинция Ракка

Мощный взрыв прогремел на территории провинции Ракка. Как сообщает источник в Twitter (@Mohab_Nasser2), взрыв произошел в здании электрической компании в городе Ат-Табка. На данный момент подробности об обстоятельствах случившегося неизвестны, информация о погибших и пострадавших уточняется.

Провинция Хама

На севере провинции Хама продолжаются боевые столкновения после того, как Сирийская арабская армия (САА) вновь перешла в наступление. Новостной оппозиционный канал в Twitter (@Step_Agency) сообщает, что обстрелом со стороны террористических группировок на севере Хамы был уничтожен противотанковый ракетный комплекс САА «Корнет» в районе Аш-Шалиута. Также утверждается, что войска САР понесли урон в живой силе. Эта информация, однако, нуждается в проверке.

Провинция Хасака

Силы международной коалиции во главе с США провели воздушно-десантную операцию в городе Аль-Хаддадия к югу от Хасаки. Как сообщает курдский источник в Twitter (@RojavaNetwork), в городе слышны звуки перестрелки. Утверждается, что были уничтожены несколько боевиков из «спящей ячейки» террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в РФ).

Между тем в районе городе Телль-Хамис в Хасаке курдскими силами безопасности «Асайиш» было уничтожено мощное взрывное устройство. Источник в Twitter (@NotWoofers) сообщает, что бомбу весом около пяти килограмм обнаружили местные жители в районе Джоуза, которые сообщили о ней силам безопасности.

Как сообщает CNN, Соединенные Штаты репатриировали из курдского плена боевика «Исламского государства» с американским гражданством, имеющего также гражданство Турции. Террорист, имя которого не называется, был вывезен из мест заключения в Сирии, чтобы предстать перед судом в США.

1 Организация запрещена на территории РФ.