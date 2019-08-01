СМИ рассказали, как проект основателя Groupon поможет победить рак с помощью данных

Нью-Йорк, 1 августа. Американский бизнесмен, соучредитель Groupon Эрик Лефкофски основал пять компаний, каждая из которых стоит не менее 250 млн долларов. Последний проект миллиардера — Tempus, который с помощью больших данных пытается повысить эффективность лечения онкологии. Об этом пишет журнал Forbes.

Предполагается, что огромные объемы информации позволят медикам персонализировать подход к лечению рака и добиться большей эффективности. Так, лечащий доктор сможет отправить образец опухоли в Tempus для геномного секвенирования, а Tempus определит мутацию гена рецептора эпидермального фактора роста (EGFR). В таком случае специалист сможет назначить таргетную терапию, которая окажется более результативной, чем химическая терапия.

На данный момент компания, где трудятся 700 сотрудников, привлекла 520 млн долларов (миллиардер Лефкофски вложил 100 млн). Инвесторы рассчитывают на благоприятный исход ее подхода в лечении сначала рака, а затем хронических заболеваний, среди которых, например, депрессия и диабет. Впрочем, как отмечает издание, точная медицина — молодая отрасль. Совместно с другими научными сотрудниками и самостоятельно Tempus опубликовал менее 20 рецензируемых работ с момента своего основания в 2015 году. Для сравнения, один из конкурентов — фирма Foundation Medicine, которая занимается секвенированием, — опубликовала свыше 400 статей за 9 лет.