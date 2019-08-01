Москва, 1 августа. Роскомнадзор готовит зеркальный ответ на притеснение российских СМИ за рубежом. Ведомство предложит поправки в закон.

Возмущение Роскомнадзора вызвали действия британского медиарегулятора Ofcom, который наложил на телеканал RT штраф в размере 200 тысяч фунтов стерлингов. В Лондоне объяснили наказание якобы «нарушением принципа беспристрастности» со стороны российского СМИ.

«Поскольку Роскомнадзор неоднократно заявлял о применении принципа «зеркальности» в случае пристрастного отношения к отечественным СМИ за рубежом, официально сообщаем о подготовке в ближайшие дни поправок в российское законодательство, — констатировали представители Роскомнадзора. — Цель поправок — приведение в соответствии с британскими стандартами норм, распространяющихся на иностранные СМИ, которые работают в России».

В Москве при этом подчеркнули, что канал для консультаций с медиарегулятором в Британии уже открыт.

Ранее член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич подчеркнул, что в России «далеко не все в восторге» от информации, которую распространяют британские СМИ. Однако Москва воспринимает это «как неизбежный атрибут XXI века» и действует исключительно в рамках международного права.