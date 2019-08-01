Политолог оценил желание Польши добиться репараций от Германии

Германия не может бесконечно каяться за грехи прошлых поколений; Польша, требуя от Берлина репараций, застряла в пафосе времен расцвета Речи Посполитой. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Андрей Иванов.

Вопрос репараций не закрыт

Варшава не согласна с тем, что вопрос репараций от Германии за ущерб, который был нанесен во время Второй мировой войны, закрыт. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, участвуя в четверг, 1 августа, в Варшаве вместе с главой МИД Германии Хайко Маасом в торжествах по случаю 75-летия начала Варшавского восстания.

«Ущерб, нанесенный Польше и полякам, не был возмещен виновными. Этот факт является яркой иллюстрацией более широкой проблемы, которая мешает полякам признавать вопросы репараций закрытыми», — заявил Чапутович.

Напомним, в среду, 31 июля, посещающий Варшаву Хайко Маас в очередной раз подтвердил позицию Берлина о том, что тема репараций для его страны закрыта.

Польша застряла в пафосе

Как отметил Андрей Иванов, сам по себе вопрос компенсаций за прошлые войны говорит часто о незрелости политической элиты страны. Германия оказалась побежденной страной, а международное сообщество признало ее виновной в развязывании войны. Это важно, чтобы правильно воспитывать новые поколения. Но любые претензии должны иметь разумный срок давности.

«Вторая мировая война закончилась почти 75 лет назад, за это время выросло несколько поколений. И главное, что в самой Германии к тем преступным нацистским идеям относятся отрицательно. Есть новая Германия с новым обществом, которое не может бесконечно каяться за грехи ушедших поколений. Мир уже стал другим, с другой экономикой и другими понятиями в обществе. Сам по себе вот этот принцип покаяния подразумевает ущербность, неспособность двигаться вперед», — пояснил Андрей Иванов.

По словам эксперта, Польша «застряла в каком-то пафосе» времен расцвета Речи Посполитой и униженной национальной гордости. Политолог обратил внимание, что Польша требует именно денег. Выходит, что поруганные национальные чувства можно купить.

«Противоречия тут нет. Общество, которое не способно формулировать новые идеи на международной арене и для себя, обречено мыслить мелко. Вот мы и видим, что та же Германия уже давно оправилась, стала передовой экономикой Европы и стоит в авангарде идеи европейского объединения, а Польша только жалуется, просит денег и продает национальные интересы, пытаясь сыграть на противоречиях Брюсселя, Вашингтона и Москвы», — заключил Андрей Иванов.

Заметим, что Германия стала не единственной страной, которой страны Европы постоянно выставляют счета. Самым популярным объектом для «выколачивания денег» стала Россия.