Малолетняя дочь не поможет Соболь уйти от уголовной ответственности за незаконные митинги

Кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь — единственный организатор массовых беспорядков в Москве, которая избежала отбывания административного наказания в спецприемнике, прикрывшись дочерью. Правда, работница так называемого ФБК снова распорядилась своей свободой деструктивно и призывает москвичей выйти на улицы города. Однако такая деятельность может завершиться уголовным сроком за неоднократную организацию незаконных акций.

Соболь вспомнила, что она мать

После провала подписной кампании на выборах в Мосгордуму из-за вскрытых махинаций с «автографами» избирателей оппозиция развернула деструктивную деятельность по организации несогласованных с властью митингов. В ходе проведения нелегальных акций в период с 14 по 27 июля в Новопушкинском сквере, у зданий мэрии и Мосгоризбиркома, на Тверской улице и Трубной площади протестующие устраивали массовые беспорядки, которые готовились заранее.

Провокаторы Любови Соболь и других оппозиционных кандидатов подталкивали людей к столкновениям с полицией и скандированию антигосударственных лозунгов. Во время противозаконного митинга 27 июля в сотрудников силовых ведомств, обеспечивающих порядок в городе, и вовсе летели куски асфальта, мусорные баки и бутылки, а люди выходили на проезжую часть и создавали транспортный коллапс.

Правоохранительные органы предприняли меры по недопущению организации новых незаконных митингов и задержали организаторов акций из числа «независимых кандидатов». По информации издания Forbes, Дмитрий Гудков, Владимир Милов и Алексей Навальный получили наказание в 30 суток административного ареста. Ивану Жданову присудили 15 суток, Илье Яшину и Юлии Галяминой дали 10 суток. Александр Соловьев и Константин Янкаускас получили 8 и 7 суток соответственно.

Единственный организатор массовых беспорядков, который избежал отбывания наказания в спецприемнике, — это Любовь Соболь. Подельница Навального, неделями живущая в «Центре сбора подписей» из-за абсурдной голодовки, вовремя вспомнила о том, что она мать. Об этом она напомнила как полиции, так и всем своим подписчикам в Twitter, пытаясь создать флер незаконности ее задержания до начала незаконной акции 27 июля.

Однако после того как ей присудили штраф в размере 30 000 рублей и отпустили, «яжмать» не поехала сразу же к своему ребенку, а отправилась поддерживать массовые беспорядки на Трубную площадь, где и была повторно задержана полицейскими.

Соболь ждут тюремные нары

Любовь Соболь не сделала выводов после задержания и присуждения административного штрафа, продолжив организовывать незаконные акции в Москве. В частности, подельница Навального призывает москвичей выходить 3 августа на «прогулку» по «Бульварному кольцу». Однако политологи уверены, что под гуляниями в городе юрист ФБК маскирует новую незаконную акцию, которая снова закончится провокациями и жесткими задержаниями полиции.

Этот факт наглядно демонстрирует, что юрист ФБК использует свою дочь в качестве прикрытия для получения политических выгод и организации массовых беспорядков. Соболь будет эксплуатировать свое материнство при любом удобном случае, чтобы избежать административных арестов.

Однако это не значит, что юрист ФБК сможет постоянно избегать серьезной ответственности за свою деструктивную деятельность и дестабилизацию общественности. Дебоширить на улицах Москвы Соболь помешает Уголовный кодекс России и следственные органы.

В УК РФ за неоднократное нарушение порядка организации и проведения политического мероприятия предусмотрено наказание, включающее лишение свободы сроком до пяти лет в том случае, если нарушитель трижды привлекался к административной ответственности по статье 20.2 КоАП РФ за последние полгода.

Любовь Соболь уже привлекалась к ответственности по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ после организации незаконной акции в Новопушкинском сквере 14 июля. Хамовнический суд присудил штраф в 30 000 рублей. Второй протокол по части 8 статьи 20.2 был составлен после задержания 27 июля. Дело в суд пока не передано, однако это потенциально второй штраф. Таким образом, нелегальная акция 3 августа на «Бульварном кольце», имеющая все признаки митинга, может и должна стать для Соболь «точкой в политической карьере» и закончиться уголовным преследованием. Заниматься политфилософией и думать о демократии работница ФБК будет уже на тюремных нарах.

Арифметика для оппозиции

Заняться «политической математикой» стоит не только юристу ФБК, но и всем так называемым «независимым кандидатам», принимающим участие в организации нелегальных акций. При этом им стоит помнить, что бунты в тюрьме погашаются намного жестче и там не покричишь про полицейских и позор России.

Правоохранительным органам нужно обратить внимание на деятельность кандидата в депутаты столичного парламента, которая специально организовывает массовые беспорядки и провокации, отказываясь согласовывать митинги с властью. Если ее не отрезвляет административная ответственность, значит, воспитать нужно в соответствии с Уголовным кодексом в полном соответствии с законом. При этом прикрывательство малолетней дочерью не должно стать препятствием для осуществления правосудия.

Напомним, Любовь Соболь призывает москвичей выйти на «прогулку» по «Бульварному кольцу» 3 августа. Эксперты и правоохранительные органы расценивают эти «народные гуляния» как митинг. Оппозиция, пытаясь согласовать акцию с департаментом безопасности мэрии, в итоге отозвала свою заявку, хотя власти разрешили провести мероприятия на Сахарова. Пресс-служба ГУ МВД столицы уже предупредила жителей столицы об ответственности за участие в незаконном мероприятии.