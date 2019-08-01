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Как русофобия убивает Грузию

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Как русофобия убивает Грузию

Федеральное агентство новостей представляет своим читателям новый проект: «Русофобия убивает». Он призван показать всему миру последствия русофобии, которую практикуют в некоторых странах недальновидные политики.

Недальновидные — потому что русофобия всегда приводит к одному результату: снижению или даже падению темпов развития национальной экономики и, как следствие, к обнищанию населения. Мы расскажем об этих последствиях на конкретных примерах. Сегодня это будет Грузия — страна, которая сравнительно недавно была кавказской витриной советской империи.

Русофобия убивает. Грузия

До распада СССР Грузия была самой богатой республикой из расчета на душу населения. В среднем грузины потребляли в три раза больше, чем производили. Фактически Грузию кормили и содержали за счет союзного бюджета. Поэтому ее независимость не привела к процветанию. Напротив, уровень жизни населения упал в несколько раз.

Гамлет Чипашвили, политолог, дипломат:

«После распада СССР наше население составляло около 5,5 миллиона человек. А сегодня, только по официальным данным, это 3,5 миллиона. Но я думаю, что это неправда — в реальности не более 2,5 миллиона человек сейчас живет в стране».

Как русофобия убивает Грузию

В 1992 году президент Грузии Звиад Гамсахурдия ввел запрет на торговлю Грузии с Россией. В том же году объем грузинского промышленного производства сократился на 40%.

Конфликт с Абхазией и Осетией снизил поток туристов из России до нуля. Средняя реальная зарплата упала в десять раз, началась массовая эмиграция населения в РФ и страны Евросоюза. Из страны бежало более миллиона человек. Суммарное падение ВВП Грузии (на 72%) за период рецессии было наибольшим среди республик бывшего СССР.

Арно Хидирбегишвили, политолог:

«Когда народ поймет, что он может просто вернуться в темные времена тбилисской войны и переворотов 1999 года, а за этим могут последовать и другие шаги... Не будем забывать, что основными инвесторами в энергетике и стратегических областях грузинской экономики является российский бизнес: государственный и частный. Далеко идти не надо: единственным поставщиком зерна, то есть хлеба, в Грузию является Российская Федерация.

Россия может просто сказать, что у нее не хватает запасов, и прекратить этот контакт. То есть мы можем остаться в темноте, голоде и холоде. Посмотрите, резко выросли цены на медикаменты. Люди уже поштучно покупают лекарства, по одной таблетке, и то не всегда могут себе это позволить. Весь потребительский пакет резко подорожал. А как подорожал бензин, горючее. То есть все зависит от России».

История ничему не учит. В июне 2019 года инспирированный националистами скандал с российской делегацией на проходившей в Тбилиси Межпарламентской ассамблее православия стал поводом для антироссийских уличных акций и резких выступлений в прессе.

Как русофобия убивает Грузию

В ответ на антироссийские заявления Россия отменила авиасообщение с Грузией. Российские туристы, только недавно привыкшие отдыхать в этой стране и устремившиеся туда потоком в несколько сотен тысяч человек в год, отменили бронирование отелей. Пляжи, гостиницы и кафе в разгар сезона немедленно опустели.

Арно Хидирбегишвили, политолог:

«Люди живут за счет перечислений из Российской Федерации. Они берут кредиты в банках, открыли здесь гостиницы, рестораны, магазины... Гиды, туризм — все сделано здесь в основном под российских туристов. Грузины продают свое вино и сельхозпродукцию в Россию. У них там миллионная диаспора — люди, которые зарабатывают и пересылают деньги сюда. И они увидели, что все это они могут потерять. Из-за чего? Из-за каких-то политических амбиций группы людей. И вот настанет тот момент, когда народ, а главари определятся по ходу, уже сам сметет и эту власть, и оппозицию».

Как русофобия убивает Грузию

Нана Девдариани, глава Центра глобальных исследований:

«Сегодня все в Грузии понимают: туристический сезон рухнул, окончательно и бесповоротно. Это значит, что тысячи и тысячи людей недовольны. Причем не просто недовольны, они оказались в бедственном положении. Очень многие из них, почти все, взяли перед сезоном кредиты в банках, и их надо выплачивать, а туристов нет. Это означает огромный минус Бидзине Иванишвили и его партии «Грузинская мечта», что есть масса недовольных людей».  

Главная причина нынешней заморозки отношений между двумя странами — русофобия. Этот тренд принялся насаждать в стране еще первый президент независимой Грузии Звиад Гамсахурдия, потом эстафету у него перехватил Михаил Саакашвили. Ныне русофобия искусственно насаждается в стране западными деятелями из различных НКО, «благотворительных» и «творческих» фондов, многие из которых аффилированы со структурами американского миллиардера Джорджа Сороса. По словам политологов, таких фондов на территории нынешней Грузии зарегистрировано более двух сотен.   

Как русофобия убивает Грузию

Валерий Кварацхелия, лидер партии «Нейтральная Грузия»:

— Можно ли сказать, что сотрудничество Грузии с Америкой принесло только горькие плоды?

— Безусловно, без всяких сомнений. За эти 30 лет программы, политика, которые приходят из США, погубили Грузию полностью.

Современная Грузия, отвернувшись от России и взяв курс на Евросоюз и НАТО, потеряла гораздо больше, чем получила взамен от своих западных партнеров. Высокая безработица, отсутствие промышленности и современного сельского хозяйства, постоянный отток населения в другие страны неуклонно превращают Грузию в «страну третьего мира». Более того, Америка и ее европейские партнеры стремятся отнять у маленькой страны даже те скромные достижения, которые появились у нее в последние годы благодаря сотрудничеству с Россией, в частности развивающийся туристический бизнес. 

Как русофобия убивает Грузию

Гамлет Чипашвили, политолог, дипломат:

— Можно ли сказать, что следование в фарватере экономической политики Соединенных Штатов принесло Грузии счастье и процветание?

— Естественно, нет. Тот факт, что сейчас Грузия находится в такой бедственной ситуации в экономическом и социальном плане, — это большая заслуга американцев. Но, когда я смотрю на сегодняшних грузинских политиков, политологов, журналистов, я не могу утверждать, что мы хоть что-нибудь поняли. Похоже, многие люди не поняли абсолютно ничего.

— А что принесло Грузии тесное сотрудничество с Америкой, какие плюсы и минусы?

— Плюсов, в общем-то, никаких. «Плюсы» — это то, что мы кричим каждый день, что «наша дорога в сторону НАТО и в Евросоюз» и что «если не сегодня, то завтра мы обязательно будем членами этих структур». Если кто-то может назвать это плюсом, то это — плюс. Больше ничего. А минусы — это вся наша сегодняшняя жизнь: безработица, полная деиндустриализация, низкое соцобеспечение и т. д. И самая большая проблема — в том, что будет завтра.

Как русофобия убивает Грузию

— А для чего Америке держать Грузию слабой в экономическом плане?

— Потому что, когда ты голодный, тобой легче управлять. Когда ты сытый, ты начинаешь думать о других вещах. Народ думает о хлебе насущном.

В 2018 году уровень безработицы среди трудоспособного населения Грузии, только по официальным данным, составлял 16,9%. Безработными являлись 28,8% среди городского населения, 29,6% — среди населения Тбилиси. Однако неофициальные цифры еще больше. Согласно социологическому исследованию, проведенному в начале 2018 года, 73% опрошенных грузин назвали себя незанятыми. Из незанятых 41% заявили, что они безработные, 25% — пенсионеры, желающие устроиться на работу. Проблемы с занятостью в Грузии отметили 81% опрошенных.

Нана Девдариани, глава Центра глобальных исследований:

«Люди говорили, что им лишь бы получить независимость, что они траву будут жрать. Было на митингах такое, было. Многие говорили, что у нас еще ничего, у нас есть «Боржоми», чай, субтропики — вот это все нас прокормит. Да, прокормили и «Боржоми», и чай, и субтропики, но только 5% населения. Я же говорила про «Великолепную семерку». У нас же все думали, что при капитализме они все будут капиталистами, а то, что основная масса — это пролетарии и небольшой процент капиталистов, им в голову не пришло. Я часто пересматриваю работы Сталина и Ленина, отчасти Маркса и Энгельса. Я просто поражаюсь, сколько там правды. Как в шутке последнего времени: «Оказывается, в газете «Правда» писали правду». Смешно, но так».

В сегодняшней Грузии нет работы. У массы граждан нет денег даже на самую скромную жизнь. Тысячи пенсионеров получают мизерные пенсии. Они либо вынуждены тяжело работать, либо мечтают устроиться хоть на какую-то работу. И вот в такой ситуации грузины умудрились потерять основной источник доходов для десятков тысяч граждан — российских туристов. Больше того, на горизонте маячит и потеря российского рынка для сбыта миллионов бутылок вина и минералки. Власть потакает русофобии, а русофобия убивает и экономику, и население.

Как русофобия убивает Грузию

Гулбаат Рцхиладзе, глава грузинского «Института Евразии»:

«Это уже давно продолжается. Власть, которая сменила «Национальное движение» в 2012-13 годах, повела себя очень пугливо. И, когда власть робеет, из-за этого усиливается деструктивная оппозиция. Еще в 2013-14 годах на улицах начали срывать георгиевские ленточки с российских туристов, была такая специальная группа людей. И тогда я предупреждал власти, что это не просто там кому-то ленточка не нравится, это — саботаж в отношении туризма. Это делалось для того, чтобы грузинская экономика не подпитывалась из России, чтобы не нормализовались эти отношения. Вообще, если кто-то хочет, чтобы Грузия не зависела от российской экономики... ничего плохого в этом нет. Но надо исходить из объективных реалий и ни в коем случае не следует искусственно рвать связи. Это естественно, что Грузия зависит от российского рынка сбыта, от российского рабочего рынка, от российского туристического сектора. Это естественно, и нельзя идти против природы».

Корреспонденты ФАН смогли воочию убедиться: даже в столице Грузии царит абсолютная разруха. По соседству со стеклянными мостами и офисами государственных служб находятся старые, крайне запущенные жилые кварталы — с разваливающимися домами, бревенчатыми сараями и «удобствами» во дворах. Оптимистичные грузины предпочитают подавать все это туристам как «местную экзотику», образчики своеобразного «грузинского духа». Но от этого духа несет нищетой и антисанитарией.

Как русофобия убивает Грузию

По мнению большинства политологов, Грузия сегодня крепко застряла в руках своих геополитических партнеров — Америки и Евросоюза. Чиновники из Брюсселя и Вашингтона чутко контролируют каждый шаг, каждое движение грузинской власти и общества.

Гамлет Чипашвили, политолог, дипломат:

— Можно ли сказать, что американцы сегодня полностью контролируют политическую ситуацию в Грузии?

— Да, конечно. Они назначают здесь министров, под их инициативой составляются списки кандидатов в партии, которые имеют «проходные баллы» в парламент, они лично диктуют, кто будет и кого не будет в списке и т. д. Ситуация здесь такая, что американцы в Грузии могут все.

Последние события в Тбилиси, направленные на прямое обострение отношений с Россией, уже вызвали в душах сотен тысяч грузин понимание того, что главная цель «геополитических друзей» Грузии — обречь ее на экономическое, социальное прозябание. Это вызывает неприкрытое раздражение у граждан, среди них все больше тех, кто готов потребовать от власти более тесного сотрудничества с Россией. И весь вопрос в том, когда эта масса народного недовольства и прозрения вырвется, наконец, наружу. 

Как русофобия убивает Грузию

Арно Хидирбегишвили, политолог:

«А чего мы добились этой акцией? Чего они добились, протестанты, подумает народ? Вернули Абхазию и Южную Осетию? Неужели российские базы испугались нас и вышли оттуда? Нет. А что мы потеряли? Мы потеряли все. И вот, придя домой, грузинский обыватель посмотрит в глаза голодного ребенка, которому он не может просто кусок хлеба принести, не говоря уже о мороженом, и примет адекватные шаги. Это случится обязательно».

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