Как русофобия убивает Грузию

Федеральное агентство новостей представляет своим читателям новый проект: «Русофобия убивает». Он призван показать всему миру последствия русофобии, которую практикуют в некоторых странах недальновидные политики.

Недальновидные — потому что русофобия всегда приводит к одному результату: снижению или даже падению темпов развития национальной экономики и, как следствие, к обнищанию населения. Мы расскажем об этих последствиях на конкретных примерах. Сегодня это будет Грузия — страна, которая сравнительно недавно была кавказской витриной советской империи.

Русофобия убивает. Грузия

До распада СССР Грузия была самой богатой республикой из расчета на душу населения. В среднем грузины потребляли в три раза больше, чем производили. Фактически Грузию кормили и содержали за счет союзного бюджета. Поэтому ее независимость не привела к процветанию. Напротив, уровень жизни населения упал в несколько раз.

Гамлет Чипашвили, политолог, дипломат:

«После распада СССР наше население составляло около 5,5 миллиона человек. А сегодня, только по официальным данным, это 3,5 миллиона. Но я думаю, что это неправда — в реальности не более 2,5 миллиона человек сейчас живет в стране».

В 1992 году президент Грузии Звиад Гамсахурдия ввел запрет на торговлю Грузии с Россией. В том же году объем грузинского промышленного производства сократился на 40%.

Конфликт с Абхазией и Осетией снизил поток туристов из России до нуля. Средняя реальная зарплата упала в десять раз, началась массовая эмиграция населения в РФ и страны Евросоюза. Из страны бежало более миллиона человек. Суммарное падение ВВП Грузии (на 72%) за период рецессии было наибольшим среди республик бывшего СССР.

Арно Хидирбегишвили, политолог:

«Когда народ поймет, что он может просто вернуться в темные времена тбилисской войны и переворотов 1999 года, а за этим могут последовать и другие шаги... Не будем забывать, что основными инвесторами в энергетике и стратегических областях грузинской экономики является российский бизнес: государственный и частный. Далеко идти не надо: единственным поставщиком зерна, то есть хлеба, в Грузию является Российская Федерация. Россия может просто сказать, что у нее не хватает запасов, и прекратить этот контакт. То есть мы можем остаться в темноте, голоде и холоде. Посмотрите, резко выросли цены на медикаменты. Люди уже поштучно покупают лекарства, по одной таблетке, и то не всегда могут себе это позволить. Весь потребительский пакет резко подорожал. А как подорожал бензин, горючее. То есть все зависит от России».

История ничему не учит. В июне 2019 года инспирированный националистами скандал с российской делегацией на проходившей в Тбилиси Межпарламентской ассамблее православия стал поводом для антироссийских уличных акций и резких выступлений в прессе.

В ответ на антироссийские заявления Россия отменила авиасообщение с Грузией. Российские туристы, только недавно привыкшие отдыхать в этой стране и устремившиеся туда потоком в несколько сотен тысяч человек в год, отменили бронирование отелей. Пляжи, гостиницы и кафе в разгар сезона немедленно опустели.

Арно Хидирбегишвили, политолог:

«Люди живут за счет перечислений из Российской Федерации. Они берут кредиты в банках, открыли здесь гостиницы, рестораны, магазины... Гиды, туризм — все сделано здесь в основном под российских туристов. Грузины продают свое вино и сельхозпродукцию в Россию. У них там миллионная диаспора — люди, которые зарабатывают и пересылают деньги сюда. И они увидели, что все это они могут потерять. Из-за чего? Из-за каких-то политических амбиций группы людей. И вот настанет тот момент, когда народ, а главари определятся по ходу, уже сам сметет и эту власть, и оппозицию».

Нана Девдариани, глава Центра глобальных исследований:

«Сегодня все в Грузии понимают: туристический сезон рухнул, окончательно и бесповоротно. Это значит, что тысячи и тысячи людей недовольны. Причем не просто недовольны, они оказались в бедственном положении. Очень многие из них, почти все, взяли перед сезоном кредиты в банках, и их надо выплачивать, а туристов нет. Это означает огромный минус Бидзине Иванишвили и его партии «Грузинская мечта», что есть масса недовольных людей».

Главная причина нынешней заморозки отношений между двумя странами — русофобия. Этот тренд принялся насаждать в стране еще первый президент независимой Грузии Звиад Гамсахурдия, потом эстафету у него перехватил Михаил Саакашвили. Ныне русофобия искусственно насаждается в стране западными деятелями из различных НКО, «благотворительных» и «творческих» фондов, многие из которых аффилированы со структурами американского миллиардера Джорджа Сороса. По словам политологов, таких фондов на территории нынешней Грузии зарегистрировано более двух сотен.

Валерий Кварацхелия, лидер партии «Нейтральная Грузия»:

— Можно ли сказать, что сотрудничество Грузии с Америкой принесло только горькие плоды?

— Безусловно, без всяких сомнений. За эти 30 лет программы, политика, которые приходят из США, погубили Грузию полностью.

Современная Грузия, отвернувшись от России и взяв курс на Евросоюз и НАТО, потеряла гораздо больше, чем получила взамен от своих западных партнеров. Высокая безработица, отсутствие промышленности и современного сельского хозяйства, постоянный отток населения в другие страны неуклонно превращают Грузию в «страну третьего мира». Более того, Америка и ее европейские партнеры стремятся отнять у маленькой страны даже те скромные достижения, которые появились у нее в последние годы благодаря сотрудничеству с Россией, в частности развивающийся туристический бизнес.

Гамлет Чипашвили, политолог, дипломат:

— Можно ли сказать, что следование в фарватере экономической политики Соединенных Штатов принесло Грузии счастье и процветание?

— Естественно, нет. Тот факт, что сейчас Грузия находится в такой бедственной ситуации в экономическом и социальном плане, — это большая заслуга американцев. Но, когда я смотрю на сегодняшних грузинских политиков, политологов, журналистов, я не могу утверждать, что мы хоть что-нибудь поняли. Похоже, многие люди не поняли абсолютно ничего.

— А что принесло Грузии тесное сотрудничество с Америкой, какие плюсы и минусы?

— Плюсов, в общем-то, никаких. «Плюсы» — это то, что мы кричим каждый день, что «наша дорога в сторону НАТО и в Евросоюз» и что «если не сегодня, то завтра мы обязательно будем членами этих структур». Если кто-то может назвать это плюсом, то это — плюс. Больше ничего. А минусы — это вся наша сегодняшняя жизнь: безработица, полная деиндустриализация, низкое соцобеспечение и т. д. И самая большая проблема — в том, что будет завтра.

— А для чего Америке держать Грузию слабой в экономическом плане?

— Потому что, когда ты голодный, тобой легче управлять. Когда ты сытый, ты начинаешь думать о других вещах. Народ думает о хлебе насущном.

В 2018 году уровень безработицы среди трудоспособного населения Грузии, только по официальным данным, составлял 16,9%. Безработными являлись 28,8% среди городского населения, 29,6% — среди населения Тбилиси. Однако неофициальные цифры еще больше. Согласно социологическому исследованию, проведенному в начале 2018 года, 73% опрошенных грузин назвали себя незанятыми. Из незанятых 41% заявили, что они безработные, 25% — пенсионеры, желающие устроиться на работу. Проблемы с занятостью в Грузии отметили 81% опрошенных.

Нана Девдариани, глава Центра глобальных исследований:

«Люди говорили, что им лишь бы получить независимость, что они траву будут жрать. Было на митингах такое, было. Многие говорили, что у нас еще ничего, у нас есть «Боржоми», чай, субтропики — вот это все нас прокормит. Да, прокормили и «Боржоми», и чай, и субтропики, но только 5% населения. Я же говорила про «Великолепную семерку». У нас же все думали, что при капитализме они все будут капиталистами, а то, что основная масса — это пролетарии и небольшой процент капиталистов, им в голову не пришло. Я часто пересматриваю работы Сталина и Ленина, отчасти Маркса и Энгельса. Я просто поражаюсь, сколько там правды. Как в шутке последнего времени: «Оказывается, в газете «Правда» писали правду». Смешно, но так».

В сегодняшней Грузии нет работы. У массы граждан нет денег даже на самую скромную жизнь. Тысячи пенсионеров получают мизерные пенсии. Они либо вынуждены тяжело работать, либо мечтают устроиться хоть на какую-то работу. И вот в такой ситуации грузины умудрились потерять основной источник доходов для десятков тысяч граждан — российских туристов. Больше того, на горизонте маячит и потеря российского рынка для сбыта миллионов бутылок вина и минералки. Власть потакает русофобии, а русофобия убивает и экономику, и население.

Гулбаат Рцхиладзе, глава грузинского «Института Евразии»:

«Это уже давно продолжается. Власть, которая сменила «Национальное движение» в 2012-13 годах, повела себя очень пугливо. И, когда власть робеет, из-за этого усиливается деструктивная оппозиция. Еще в 2013-14 годах на улицах начали срывать георгиевские ленточки с российских туристов, была такая специальная группа людей. И тогда я предупреждал власти, что это не просто там кому-то ленточка не нравится, это — саботаж в отношении туризма. Это делалось для того, чтобы грузинская экономика не подпитывалась из России, чтобы не нормализовались эти отношения. Вообще, если кто-то хочет, чтобы Грузия не зависела от российской экономики... ничего плохого в этом нет. Но надо исходить из объективных реалий и ни в коем случае не следует искусственно рвать связи. Это естественно, что Грузия зависит от российского рынка сбыта, от российского рабочего рынка, от российского туристического сектора. Это естественно, и нельзя идти против природы».

Корреспонденты ФАН смогли воочию убедиться: даже в столице Грузии царит абсолютная разруха. По соседству со стеклянными мостами и офисами государственных служб находятся старые, крайне запущенные жилые кварталы — с разваливающимися домами, бревенчатыми сараями и «удобствами» во дворах. Оптимистичные грузины предпочитают подавать все это туристам как «местную экзотику», образчики своеобразного «грузинского духа». Но от этого духа несет нищетой и антисанитарией.

По мнению большинства политологов, Грузия сегодня крепко застряла в руках своих геополитических партнеров — Америки и Евросоюза. Чиновники из Брюсселя и Вашингтона чутко контролируют каждый шаг, каждое движение грузинской власти и общества.

Гамлет Чипашвили, политолог, дипломат:

— Можно ли сказать, что американцы сегодня полностью контролируют политическую ситуацию в Грузии?

— Да, конечно. Они назначают здесь министров, под их инициативой составляются списки кандидатов в партии, которые имеют «проходные баллы» в парламент, они лично диктуют, кто будет и кого не будет в списке и т. д. Ситуация здесь такая, что американцы в Грузии могут все.

Последние события в Тбилиси, направленные на прямое обострение отношений с Россией, уже вызвали в душах сотен тысяч грузин понимание того, что главная цель «геополитических друзей» Грузии — обречь ее на экономическое, социальное прозябание. Это вызывает неприкрытое раздражение у граждан, среди них все больше тех, кто готов потребовать от власти более тесного сотрудничества с Россией. И весь вопрос в том, когда эта масса народного недовольства и прозрения вырвется, наконец, наружу.

Арно Хидирбегишвили, политолог: