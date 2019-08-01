Зеленский назначил руководителем Госуправления делами бывшего КВН-щика

Киев, 1 августа. Украинский президент Владимир Зеленский назначил на должность руководителя государственного управления делами Сергея Борзова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале главы государства.

Отмечается, что Борозов ранее занимал должность заместителя руководителя и был исполняющим обязанности главы этого ведомства.

«Назначить Борзова Сергея Сергеевича руководителем государственного управления делами с 1 августа 2019 года сроком на пять лет», — отмечается в документе.

Также президент Украины подписал заявление об увольнении его с должности замруководителя и исполняющего обязанности руководителя ведомства.

Отметим, Борозов до начала политической карьеры длительное время возглавлял команды КВН «Винницкие перцы» и «Сборная Украины».

Ранее сообщалось, что основатель сети частных клиник «Борис» и будущий депутата от партии «Слуга народа» Михаил Радуцкий стал советником президента Украины. Указ главы украинского государства опубликован на официальном сайте главы государства.

Напомним, в конце июля на Украине прошли внеочередные парламентские выборы. Лидирующие позиции у партии Зеленского «Слуга народа»(43,16% голосов). Вторую строчку занимает «Оппозиционная платформа — За жизнь» (13,05%), тройку лидеров замыкает «Батькивщина» (8,18%), далее следуют «Европейская солидарность» (8,10%) и «Голос» (5,82%).