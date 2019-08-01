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ВСУ открыли минометный огонь по селу Куликово на юге ДНР

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ВСУ открыли минометный огонь по селу Куликово на юге ДНР

Донецк, 1 августа. Солдаты Вооруженных сил Украины выпустили две мины по населенному пункту Куликово, расположенному на юге Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает в четверг представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Отмечается, что в 13.05 (время совпадает с московским) зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению населенных пунктов Павлополь и Куликово. Уточняется, что в общей сложности со стороны киевских военных было выпущено две мины.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ДНР сбили в Донбассе разведывательный летательный аппарат армии Украины.

Гражданская война на Украине началась весной 2014 года после государственного переворота в стране. Луганская и Донецкая Народные Республики заявили о независимости от Киева, в ответ украинские власти начали боевые действия против республик Донбасса. Жертвами внутриукраинского конфликта, по данным ООН, стали более 13 тысяч человек.

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