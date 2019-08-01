Города США переживают беспрецедентное нашествие крыс

В американском обществе вспыхнула жаркая дискуссия по поводу санитарного состояния мегаполисов, после того как на прошлых выходных президент США Дональд Трамп назвал крупнейший в штате Мэриленд город Балтимор «отвратительной помойкой, кишащей крысами и грызунами».

Как это водится, демократы незамедлительно обвинили Трампа в… расизме, мотивируя это тем, что Балтимор является избирательным округом темнокожего конгрессмена-демократа Элайджи Каммингса, председателя комитета Палаты представителей по реформам и надзору.

Газета The Baltimore Sun в ответ на заявления Трампа назвала его «самым нечестным человеком за всю историю Белого дома».

«Лучше иметь несколько паразитов, живущих в вашем районе, чем быть одним из них», — заявили в газете.

Не обошлось и без ряда других оскорблений президента, ставших уже традиционными для либеральной прессы США. Самые безобидные из тех эпитетов, которыми балтиморское издание наградило Трампа, — «радостный хвататель женских интимных мест» и «полезный идиот Владимира Путина».

Тем не менее нашлись и вменяемые журналисты, которые решили проверить, насколько слова Трампа о «крысиной катастрофе» в Балтиморе соответствуют действительности. И по их словам, они просто пришли в ужас. Все оказалась даже хуже, чем они себе представляли, утверждает американский репортер Бенни Джонсон.

Он лично съездил в Балтимор, опросил на видеокамеру местных жителей, некоторые из которых никуда не переезжали из района более 60 лет, что редкость для США, и был поражен масштабом бедствия.

«Каждый человек, с которым я говорил, подтвердил, что район заражен крысами», — поделился Джонсон со своими подписчиками в Twitter.

По словам одного из балтиморцев, крысы «размером с кошку» регулярно пробегают по его дому. Другой охарактеризовал ситуацию в городе как «крысиная чума», а одна женщина пожаловалась, что крысы уже «захватили» все окрестности.

Журналист обратил внимание на груды гниющего на жаре мусора, которыми завалены улицы некогда туристического города. По горькой иронии, Балтимор даже носил когда-то неофициальное название «Город-очарование».

Теперь же, под управлением демократов, Западный Балтимор превратился не только в откровенный крысятник, но и в один из самых небезопасных городов США. Об этом пишет издание The Sacramento Weekly, ссылаясь на официальную статистику ФБР. За прошлый год в городе произошло 12 132 преступления на каждые 100 тысяч жителей (в среднем по США — 2745) и 55,8 убийств на 100 тысяч населения (среднеамериканский уровень — 5,3).

Как отмечают американские СМИ, беспрецедентное крысиное нашествие обретает черты настоящей муниципальной катастрофы в масштабах всей страны. Так, численность крыс выросла за несколько лет в Нью-Йорке на 129%, в Сан-Франциско — на 174%, в Чикаго — на 61%; в Бостоне — на 67%, в столице США Вашингтоне — на 57%, и этот список можно продолжать.

Данные цифры беспристрастно свидетельствуют о полной неспособности американских городских властей обеспечить элементарную чистоту и санитарную безопасность в собственных хозяйствах. Так, в Нью-Йорке уже были зафиксированы случаи смертей от распространяемых крысами опасных заболеваний. Проще говоря, широко рекламируемый «американский урбанистический рай» является таковым только для хвостатых жителей страны, но никак не для простых людей.

Похоже, при попустительстве властей Штаты скоро окажутся в полной власти крыс. Как предупреждают специалисты, в течение всего трех лет при идеальных условиях две крысы могут превратиться в почти пятисотмиллионную (!) армию опасных тварей, уничтожающих все на своем пути.

В США даже придумали название этому явлению — «крысокалипсис». А город Лос-Анджелес из-за обилия в нем крыс некоторые предлагают переименовать в Лос-Крысос (Los Ratas). Общая ситуация с распространением крыс в богатейшем американском штате США реально ужасает — некоторые городские улицы там погребены под горами гниющих отходов, в которых копошатся серые твари. И как же тебе такое, Илон Маск?

Городское хозяйство Америки безнадежно запущено — это открыто признают даже сами муниципальные власти. Никаких эффективных мер по улучшению бытовой городской среды не предпринимается. А вместо мер по дератизации и своевременной уборке мусора с улиц демократическое руководство рассылает жителям бессмысленные листовки с призывами «убирать мусор за собой».

Обнаружилась и другая показательная закономерность. Большинством городов США, сильнее всего страдающих от крыс, в течение десятилетий управляют представители Демократической партии. Вот первая десятка американских мегаполисов, где «крысиная эпидемия» давно вышла из-под контроля: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Вашингтон, Сан-Франциско, Детройт, Филадельфия, Кливленд, Балтимор, Денвер. Согласно другим исследованиям, к ним можно уверенно добавить еще и Новый Орлеан, Атланту и Хьюстон.

Напомним, что мэром Нью-Йорка является демократ Билл Де Блазио, мэром Хьюстона — член Демпартии Сильвестр Тернер, мэром Лос-Анджелеса — демократ Эрик Гарсетти. Городом Чикаго их однопартийцы бессменно управляют с 1933 года, и сейчас его мэр — темнокожая лесбиянка Лори Лайтфут. В Сан-Франциско демократы находятся у власти с 1964 года, в Детройте — с 1962, в Филадельфии — с 1952, в Кливленде — с 1990, ну а в несчастном Балтиморе — с 1967 года. В Вашингтоне вообще никогда не было мэра-республиканца. Атланта избирала исключительно демократов на пост главы города с 1879 года, а Новый Орлеан находится под управлением мэров-демократов аж с 1872 года.

Таким образом, американские демократы в очередной раз наглядно показали свою управленческую некомпетентность. Оказалось, что носители «демократических ценностей» хронически неспособны навести элементарную чистоту на улицах собственных городов. Но при этом именно демократы больше всех любят поучать остальной мир, как правильно жить.

Результаты такого «обучения» налицо: в Париже популяция крыс уже превышает 8 млн хвостов, не сильно отстает от него и другая европейская столица — Лондон, превратившийся в натуральное крысиное гнездо. Там, по оценкам экспертов, проживает 7,5 млн хвостатых «подданных Ее Величества». А в Барселоне общее число живущих в одной только канализации крыс превышает 200 тысяч особей, подсчитали испанские ученые.

Как неоднократно заявляли американские демократы, они ставят своей целью быть на первых ролях во всем мире. И явно преуспевают в этом: по количеству городских крыс уж совершенно точно.