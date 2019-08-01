Вашингтон, 1 августа. В Пентагоне подтвердили, что занимаются подготовкой бойцов группировки «Магавир Ас-Саура» в районе сирийского Эт-Танфа, рассказав об их эффективности в борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1.

Ранее в Генштабе РФ сообщили, что американские инструкторы в районе 55-километровой зоны вокруг Эт-Танфа ведут подготовку крупного вооруженного формирования «Магавир Ас-Саура». Часть обученных бойцов потом перебрасывают на вертолетах ВВС США за Евфрат. Как уточнили в российском военном командовании, боевикам ставятся задачи проведения диверсий, уничтожения объектов нефтегазовой инфраструктуры и совершения терактов против правительственных формирований.

Пентагон подтвердил, что США поддерживают боевиков в Сирии. Как пишет РИА Новости, в пресс-службе коалиции во главе с США прокомментировали заявление Генштаба РФ и подтвердили связь с «Магавир Ас-Саура». Как уточняется в сообщении, партнером коалиции в районе Эт-Танфа является «Магавир Ас-Саура». Пентагон считает, что эта организация продемонстрировала свою эффективность в сдерживании экстремистов «Исламского государства».

Напомним, боевики «Магавир Ат-Тауры» терроризируют беженцев в лагере «Эр-Рукбан».

Напомним, как отмечают сирийские источники, на территориях страны, находящихся под контролем международной коалиции во главе с США, и занимаемой курдскими вооруженными формированиями, все чаще и чаще проходят акции протеста против иностранного вмешательства. Местные жители в Заевфратье, в Манбидже, в зонах, контролируемых протурецкими силами ССА, все чаще выступают в поддержку САА и требуют вернуть земли под контроль законного правительства в Дамаске.

Члены племенных образований на востоке Сирии и простые сирийцы, оказавшиеся в зонах американской оккупации начинают понимать: действия США направлены не против президента Башара Асада и его правительства — они направлены против самой Сирии, против сирийского народа. Деятельность западной коалиции угрожает общности сирийского народа и целостности государства, которое было ценой больших усилий сохранено САА и ее союзниками — Россией и Ираном.

1 Организация запрещена на территории РФ.