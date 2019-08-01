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Россия

Рогозин представил Путину робота «Федора»

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Рогозин представил Путину робота «Федора»

Москва, 1 августа. Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин представил президенту России Владимиру Путину антропоморфного робота «Федора». Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Рогозин отметил, что в августе у Роскосмоса запланирован очень важный пуск. Он добавил, что хотел бы показать президенту России одну из разработок.

«Давайте», — ответил Владимир Путин.

Дмитрий Рогозин пояснил, что речь идет об антропоморфном роботе «Федоре», которого отправят на МКС в качестве помощника экипажу. Разработку аппарата вели с 2012 года по заказу Фонда перспективных исследований. Глава Роскосмоса отметил, что работа экипажа в космосе сопряжена с рисками, особенно при выходе на внешний борт станции. 

«На сегодняшний момент мы разработали в режиме копирования фактически аватары. Впервые в мире мы запускаем 22 августа эту машину, называется «Космический робот», у него сокращенное название «Федор», — это расшифровывается, это аббревиатура (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research)», — рассказал Дмитрий Рогозин.

По его словам, «Федор» будет работать в режиме полного копирования действий космонавта. Управлять им можно будет сначала со станции, а позже — непосредственно из Центра управления полетами. Планируется, что в будущем «Федор» обеспечит и покорение дальнего космоса, добавил глава госкорпорации.

Ранее стало известно, что у робота «Федора», который готовится к полету на Международную космическую станцию, появился аккаунт в социальной сети Twitter. Робот сообщил, что его уже привезли на космодром «Байконур», в монтажно-испытательный корпус.

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Источник: Сайт Кремля
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