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Представители России и ООН проводят переговоры по Сирии в Нур-Султане

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Представители России и ООН проводят переговоры по Сирии в Нур-Султане

Нур-Султан, 1 августа. Делегации России и ООН проводят в столице Казахстана переговоры по Сирии.

Российскую делегацию на встрече в казахстанской столице возглавляет спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Руководителем делегации ООН назначен заместитель спецпосланника генерального секретаря по Сирии Хавла Матар.

Участники переговоров обменялись мнениями о формировании конституционного комитета Сирии, в частности, согласовании оставшихся кандидатур, которые в него войдут. Также представители России и ООН затронули вопрос о перспективах обмена пленными.

Представители России и ООН проводят переговоры по Сирии в Нур-Султане

Напомним, 1-2 августа в Нур-Султане проходит 13-й раунд межсирийских переговоров. Ранее в Нур-Султане провели переговоры делегации России и правительства Сирии.

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