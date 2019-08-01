Москва, 1 августа. Президент России Владимир Путин поддержал проект создания Национального космического центра. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Поддерживаю», — сказал глава государства на встрече с генеральным директором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.

Рогозин показал российскому лидеру эскиз, который, по его словам, «вписывается в нашу проектную документацию на 250 тысяч квадратных метров».

«Это улица Мясищева, это жилые постройки, которые существуют, это реальная фотография. Вот вырастет одна башня, это центральный инженерный офис Роскосмоса, и офисы наших предприятий», — сказал глава Роскосмоса.

По словам Рогозина, реализация плана Национального космического центра позволит «выйти из плана финансового оздоровления» на четыре года раньше, чем планировалось, то есть «где-то к 2024 году». Руководитель Роскосмоса добавил, что в настоящее время организация работает с московским правительством над поставленными вопросами.