Курбан-байрам 2019: когда отмечается, история и традиции, хадж и жертвоприношение баранов

По традиции в конце лета мусульмане всего мира отмечают один из двух важнейших исламских праздников — Курбан-байрам или Ид аль-Адха. Праздник связан с событием, которое является основополагающим для всех авраамических религий (иудаизма, христианства и ислама), — жертвоприношением, совершенным пророком Ибрахимом (ветхозаветным Авраамом). В память об этом событии у мусульман принято совершать хадж (паломничество) в Мекку, а также участвовать в ритуальном жертвоприношении.

Когда в 2019 году отмечается Курбан-байрам

Дата Курбан-байрама плавающая, она зависит от исламского лунного календаря Хиджра, при помощи которого рассчитывают время наступления религиозных праздников. Курбан-байрам празднуют через 70 дней после праздника Ураза-байрам. В 2019 году Курбан-байрам отмечается в течение пяти дней с вечера воскресенья, 11 августа, до вечера четверга, 15 августа.

История праздника

Курбан-байрам посвящен памяти о чудесном спасении сына ветхозаветного пророка Ибрахима (Авраама). Ибрахим должен был принести в жертву своего старшего сына Исмаила, доказав тем самым покорность божьей воле. Аллах донес свое жестокое требование до Ибрахима через архангела Джабраила (Гавриила). Согласно исламу, архангел явился пророку во сне и потребовал принести Исмаила в жертву. Не осмелившись ослушаться, Ибрахим готов был выполнить требование и убить собственного сына. Аллах, удовлетворившись готовностью пророка следовать высшей воле, в последний момент спас Исмаила: жертвенный нож затупился, а юноша был заменен жертвенным животным. Отсюда традиция на Курбан-байрам совершать обряд жертвоприношения баранов, либо других чистых, с точки зрения ислама, животных (коров, верблюдов и т. д.).

Различие исламской и иудейской версий легенды

Согласно священным книгам, в истории с жертвоприношением и чудесным спасением речь идет о старшем сыне Ибрахима (Авраама). Мусульмане считают, что это был прародитель арабов Исмаил — сын Ибрахима от наложницы Хаджар (Агари).

В иудаизме старшим сыном Авраама считается его «законный» сын Исаак, рожденный 90-летней прародительницей евреев Саррой (Сарой). Есть и другие отличия иудейской и мусульманской версий этой истории.

Курбан-байрам и хадж

Курбан-байрам связан с важнейшим обрядом, который каждый правоверный мусульманин стремится совершить хотя бы раз в жизни. Это хадж (паломничество) в священный для всех последователей ислама город Мекку в Саудовской Аравии.

Согласно представлениям мусульман, пророк Ибрахим и его чудесным образом спасенный сын Исмаил создали главные святыни Мекки и заложили традиции хаджа. Главная святыня, которую, согласно легенде, создали Ибрахим и Исмаил, — это Кааба, представляющая собой огромный куб, находящийся во внутреннем дворе мечети Масджид аль-Харам в Мекке.

В День Арафат (День Арафа) — канун праздника Курбан-байрам — участники хаджа восходят на гору Арафат. Это важнейший момент хаджа, после которого наступает кульминация: праздник жертвоприношения Курбан-байрам. Во время праздника верующие, участвующие в хадже, совершают ритуальное побивание камнями дьявола и семь раз обходят вокруг Каабы.

Как празднуют Курбан-байрам в России

В России Курбан-байрам — праздник чрезвычайно популярный. Первый день праздника является официальным выходным в российских регионах со значительным мусульманским населением. Это Адыгея, Башкирия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Крым, Татарстан и Чечня.

В регионах, где живет много мусульман, и практически во всех крупных городах сотни тысяч последователей ислама в первое утро праздника, надев лучшие одежды, приходят к главным мечетям. Совершив коллективную молитву, люди отправляются в места, где разрешено ритуально забивать жертвенных животных.

Даже в немусульманских регионах праздник вносит значительные изменения в будничное течение жизни. На предприятиях и стройках, где работает много выходцев из мусульманских стран, как правило объявляется выходной. Работодатели, вне зависимости от своих религиозных воззрений, стараются выказать уважение к традициям праздника, который считается межконфессиональным. Сотрудникам выплачиваются премии, работодатели стараются принять участие в совместных трапезах и т. д.

Праздник широко отмечается в главных мечетях Москвы и Санкт-Петербурга, на Курбан-байрам утром во время общей молитвы даже вводятся транспортные ограничения. Как будет проходить этот праздник в двух столицах, следите по репортажам Федерального агентства новостей.

Жертвоприношение животных

Обычай ритуально забивать на Курбан-байрам «чистое» жертвенное животное существует и поныне, хотя эта традиция нередко повергается осуждению и критике. Как правило, для обряда используются бараны, которых выбирают очень тщательно. Для ритуала подходят только молодые, здоровые и — что немаловажно — красивые животные, которые должны соответствовать и другим критериям.

Барана приносят в жертву от своего имени, от имени своей семьи, от имени группы людей — это зависит от достатка того, кто участвует в обряде. Верующему желательно совершить обряд самостоятельно, но можно это передоверить другому человеку, причем необязательно мусульманину, главное, чтобы все было по правилам.

Жертвенное животное перед закланием обязательно валят на землю — головой к Мекке. Тушу делят на три части: треть — на праздничный стол, треть — малоимущим из общины, а еще треть раздают в качестве милостыни.

В российских городах власти стараются не допускать совершения этого обряда в городах, для этого отводятся специальные закрытые площадки в загородной зоне. Тем не менее нарушения запрета фиксируются ежегодно, в основном в районе общежитий, где живут выходцы из мусульманских стран или регионов.