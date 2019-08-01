В Госдуме объяснили возобновление в Японии полетов F-35A слабостью Токио

В Японии возобновляются полеты стелс-истребителей сил самообороны F-35A, об этом рассказал министр обороны страны Такэси Иваи.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что официальный Токио вынужден следовать воле Вашингтона.

«Япония набирается смелости и сил, потому что японцы являются вольными или невольными участниками тех процессов, которые происходят вокруг Российской Федерации. Мы прекрасно понимаем, что американская оккупационная военная база, на которой находятся 55-60 тысяч солдат, гарантирует, что Токио будет действовать в тех рамках, которые обозначат Соединенные Штаты Америки», — рассуждает парламентарий.

США намеренно стараются столкнуть Россию и Японию, чтобы надавить на Москву, используя менталитет жителей Японии.

«Проблемный вопрос по признанию территорий, которые японцы считают «спорными», а мы не считаем, умышленно затянут американцами. Яблоком раздора являются острова. И конечно, Япония, как очень самолюбивая, воинственная страна, которая имеет определенное чувство ущемления собственной гордости, пытается предпринимать какие-то реваншистские действия. Япония при поддержке американцев чувствует себя сильной, мощной державой. Численность населения Японии составляет 128 миллионов человек. Это богатая, высокотехнологичная страна с большим количеством населения. Эта страна имеет очень серьезный потенциал, и им необходимо выплеснуть эмоции. И эти выплески направляют в сторону России. Для нас это очень серьезный раздражитель», — продолжает депутат Госдумы.

Токио игнорирует многие нормы международного права, чтобы удовлетворить собственные интересы. Российский парламентарий считает, что эта политика будет продолжена, поскольку Соединенным Штатам выгодно отвлечь Россию от тех проблем, разрешением которых она сейчас занимается.

«Япония вышла из обязательств по китобойному соглашению. Они решили выйти из этого документа в одностороннем порядке и возобновили промысел китов, который десятилетиями не велся. Теперь японцы сказали: «Мы будем убивать китов». И никто не может их остановить, наказать или пожурить. Теперь они возобновят полеты. В дальнейшем, думаю, они будут еще более агрессивно себя вести: будут продолжаться провокации в отношении Российской Федерации для того, чтобы каким-то образом расшатывать ситуацию, чтобы мы не могли сконцентрировать свое внимание на юго-востоке, Ближнем Востоке, речь идет об Украине, о постоянных учениях в Прибалтике, об операции в Сирии. Для этого мы привлекаем значительные силы и средства, а также ресурсы. В 1941 году это помогло нам перебросить сибирские дивизии в Москву для того, чтобы отразить решающее наступление войск вермахта. Это произошло только благодаря тому, что мы знали, что Япония не нападет», — продолжает Александр Шерин.

Он уверен, что Япония не оставит попыток самоутвердиться за счет нашей страны. Депутата ГД возмутило, что современная японская молодежь не знает собственной истории.

«Сейчас Япония при поддержке американцев будет постоянно нас раздражать. Во-первых, это делается для того, чтобы потешить свое самолюбие. То есть будут предприниматься попытки «покусывать» нашу страну, делать заявления в адрес России. Это будет как-то компенсировать ущемленное самолюбие японцев из-за того, что на их территории находятся американцы. То есть Токио будет переводить внимание своего избирателя на Россию. Никто не будет говорить о том, что Хиросиму и Нагасаки бомбили американцы, а японские школьники на 90% уверены, что это сделали советские войска, что американские войска находятся на территории страны для того, чтобы русские снова не «бомбили» города. В этом плане пропаганда идет мощная», — негодует член нижней палаты парламента.

Законодатель считает, что власти США с помощью пропаганды полностью извратили итоги Второй мировой войны.

«Американцы — это «союзники», «защитники» от «страшного врага — России», которая якобы отобрала у Японии острова. При этом никто не говорит, что США поставили на территории Японии оккупационную базу, которая фактически забрала у японцев всю территорию», — констатировал он.

Политик особо подчеркивает, что Курильские острова стали частью России по итогам Великой Отечественной войны, а Япония изначально это признавала. Но в дальнейшем под воздействием США поменяла свою позицию, что и воспрепятствовало заключению мирного договора.

«Острова мы получили по праву. Мы не вспоминаем 1905 год, не вспоминаем Портсмутский мирный договор, когда министр Витте получил прозвище Полусахалин. А в 1945 году мы просто вернули свои территории, пусть и с небольшими стратегически процентами, согласен. Но милитаристская Япония, подписав безоговорочную капитуляцию с Советским Союзом 2 сентября, полностью признала в том числе и эту территорию. А когда в 1950-е годы собрались повторно подписывать мирное соглашение, в этом случае американцы очень серьезно повлияли на то, что Япония выдвинула нам заведомо невыполнимые требования, от которых мы отказались. И Токио знал, что мы их не выполним, поэтому до сих пор нет мирного договора», — напоминает первый зампред комитета Госдумы по обороне.

Он отметил, что Токио использует пропаганду для того, чтобы сагитировать граждан собственной страны против России.

«Японцы будут пытаться переводить внимание на Россию, чтобы отвлечь внимание от оккупационных американских войск и таким образом тешить свое самолюбие. Все это происходит в рамках концепции США: когда на буйвола нападает стая гиен и начинает его покусывать. Все это будет делать Япония, а Украина — с западной стороны», — уверен Александр Шерин.

Спикер считает, что министерство иностранных дел России должно быть более жестким в своей риторике и громко озвучивать позицию нашей страны по тем или иным вопросам.

«Нашему внешнеполитическому ведомству стоило бы поставить побольше российских флагов на островах Итуруп и Кунашир. Я там был 1 марта — очень мало флагов. И военные рассказывали мне, что когда они поднимаются на сопку и поднимают российский флаг, то японское правительство направляет ноту протеста нашему послу. Представляете? Японцы возмущаются, что над островами Итуруп и Кунашир слишком высокие российские флаги!» — с негодованием вспоминает парламентарий.

Нельзя вести переговоры о мирном договоре со страной, которая фактически является несамостоятельной.

«Надо дать четко понять, что мы не готовы садиться за стол переговоров с японской стороной по поводу подписания мирного договора, пока территория Японии является оккупированной. В принципе, с любыми странами, которые являются оккупированными, переговоры вести нельзя. Я понимаю, что на территорию Японии пришли американские войска, выбили оттуда китайцев и корейцев, остались там на веки вечные. Но на самом деле американцы разбомбили два города ядерным оружием и оккупировали территорию», — добавляет он.

Также он подчеркнул, что о передаче Курильских островов в принципе не может идти речи. Россия согласна позволить японцам осваивать эти территории, но только после того, как они освободятся от тлетворного влияния Соединенных Штатов Америки.