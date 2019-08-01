Хельсинки надеется на сохранение потока туристов из РФ после ужесточения визовых правил

Хельсинки, 1 августа. Финский МИД выразил надежду на то, что негативный эффект от ужесточения правил получения шенгенской визы для россиян окажется минимальным.

Как сказал представить МИД Веса Хяккинен, новые правила практически не отразятся на тех туристах, которые приезжают в Финляндию из России за покупками на своих машинах на несколько часов. Об этом пишет ТАСС.

«В Генконсульстве Финляндии в Санкт-Петербурге мне пояснили, что таким туристам нужно будет представить только план поездки. То есть для них ничего практически не изменится», — заметил Хяккинен.

В генеральном консульстве выразили надежду на то, что сокращения числа поездок граждан РФ в Финляндию не произойдет, сказал Хяккинен.

«Эти туристы — одна из причин, почему мы не гармонизировали наши визовые правила с требованиями ЕС раньше. Но теперь нам нужно это сделать», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что Финляндия начнет запрашивать у граждан РФ, которые будут подавать заявления на шенгенскую визу, все подтверждающие документы о поездке согласно требованиям директивы ЕС. Посольство Финляндии в Москве, Генконсульство Финляндии в Петербурге и офисы в Петрозаводске и Мурманске с 1 сентября 2019 года «будут следовать общей визовой политике ЕС, касающейся сопроводительных документов к заявкам на получение визы».

Таким образом, к заявлению должны быть приложены документы, которые подтверждают проживание во время поездки, проездные билеты и письменное описание маршрута.