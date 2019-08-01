Хозяйка бесплатного магазина для многодетных раскрыла секрет бизнеса

Многодетные семьи в России нуждаются в более серьезной поддержке, решила пару лет назад жительница Нефтекамска Екатерина Колпакова. И открыла вместе с мужем благотворительный магазин, в котором бесплатно раздает таким семьям вещи, принятые от неравнодушных граждан.

Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с Екатериной и выяснил, как у нее идут дела.

Как пояснила Колпакова, деньги им нужны лишь на оплату арендуемого помещения — все остальное держится на энтузиазме семьи и жителей города. В магазине трудятся волонтеры, а недостающие на аренду средства супруги восполняют за собственный счет. Благодаря этому 180 многодетных семей из окрестностей Нефтекамска получают вещи бесплатно, а другие покупатели — за минимальную цену: от 150 до 350 рублей.

Стоит отметить, что самих Колпаковых никак не отнести к богатым: Екатерина работает продавцом в другом магазине, а ее муж Николай — хореограф.

«Посылы к занятию благотворительностью у меня были давно, потому что у самой в жизни была такая ситуация, когда требовалась помощь. Раньше старалась помогать своими силами — кому могла. Потом узнала от своей тети о поддержке нуждающихся через открытие магазина. Она как раз открыла свой и рассказала, как это работает. Мы с мужем подробно все изучили и решили последовать ее примеру. Кстати говоря, свой магазин тете уже пришлось закрыть», — рассказала собеседница ФАН.

По словам Екатерины, из-за продаж магазин оформлен как обычная торговая точка, и о благотворительности в документах нет ни слова. Для удобства все, кто имеет право на безвозмездную помощь, занесены в специальную базу. Как правило, это жители поселков и деревень, расположенных в пределах 100 км от Нефтекамска.

«Потребность в таких магазинах в России есть. Нас это удивляет, но мы видим, что люди к нам приезжают на машинах, только чтобы забрать вещи, получить помощь», — отметила хозяйка уникального секонд-хенда.

Особой похвалы при этом заслуживает активность самих нефтекамцев: каждый день в магазин с вещами приходят от двух до десяти человек. В качестве своего благотворительного взноса они могут принести все что угодно: картины, книги, сувениры, игрушки — но только те, которые можно помыть. Чаще всего приносят одежду, а также детские вещи.

«Наша большая проблема в том, что не все стараются по-настоящему помочь. Многие всего лишь избавляются от ненужного, считая, что любая вещь подойдет. Они не понимают, что нуждающиеся — такие же люди, и никто не хочет ходить в грязном и рваном. Самих вещей более чем достаточно. Мы не столько ищем тех, кто принесет, сколько тех, кто их заберет», — раскрыла секрет своего «бизнеса» жительница Нефтекамска.

Успешный опыт их бесплатного магазина для многодетных семей стоит распространить на всю Россию, уверена собеседница ФАН, но делать это нужно с умом.

«Надо открывать такие магазины, но не в селах, а в районах, к которым относятся эти села, в более крупных точках, где и людей больше. Основная масса жителей села — это потребители. Они больше забирают, чем дают», — подытожила Екатерина Колпакова.

Напомним, в ходе весенней сессии Государственная дума приняла целый ряд законов, направленных на поддержку семей с детьми. Так, на многодетных была уменьшена налоговая нагрузка, а для погашения ипотечного кредита предусмотрена дополнительная к материнскому капиталу выплата 450 тысяч рублей. Кроме того, было обеспечено право около 70% семей на ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка, а также закреплена возможность брать «ипотечные каникулы».