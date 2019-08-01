Названа предварительная дата начала работы конституционного комитета Сирии

Москва, 1 августа. Первое заседание конституционного комитета Сирии может произойти в Женеве в сентябре. Об этом в четверг сообщил неназванный источник в одной из делегаций.

Более точной даты начала работы комитета он не назвал, передает РИА Новости.

Напомним, что конституционный комитет был сформирован по итогам состоявшегося в Сочи в январе 2018 года Конгресса сирийского национального диалога Сирии. Главная цель этого органа — сформировать новую сирийскую конституцию на основе компромисса между официальным Дамаском и представителями оппозиции.

Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев уверен, что обсуждение политических противоречий в ходе подготовки конституции может стать залогом примирения враждующих сторон и положить конец затянувшейся войне.

Аналогичной точки зрения придерживается и Организация Объединенных Наций. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен надеется на то, что работа комитета поможет урегулировать вооруженный конфликт.

Процесс формирования комитета завершился еще в апреле, когда президент Сирии Башар Асад согласовал последние четыре кандидатуры, предложенные ООН. Всего данный орган будет насчитывать 150 человек, 50 из которых выдвинуты Дамаском, 50 — сирийской оппозицией, 50 — по линии ООН.