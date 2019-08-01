Число невыездных должников России выросло почти на миллион с начала года

Москва, 1 августа. Количество россиян, которые не могут выехать за границу из-за долгов, увеличилось почти на один миллион с начала 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов РФ (ФССП).

На начало текущего года в России было 2,6 миллиона невыездных должников. К 1 июля 2019 года таких граждан стало уже 3,58 миллиона, сообщает «Газета.ru». Общая сумма долга россиян, которые на начало июля находились в стоп-листе Погранслужбы, составила 1,47 триллиона рублей.

Отметим, что с января по июль 2019 года ФССП вынесла почти четыре миллиона постановлений об ограничении на выезд из России. Для сравнения, за весь 2017 год приставы вынесли меньше подобных постановлений. Из материалов ФССП следует, что самый большой прирост невыездных граждан зафиксирован в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах, а наименьший — на Урале, пишет KP.RU.

В конце 2018 года в России было 2,6 миллиона граждан, которым запретили выезд из страны из-за долгов. Большая часть из этих россиян (863 тысячи человек) имела задолженности по кредитам на общую сумму около двух триллионов рублей. На втором месте оказались неплательщики алиментов (более 500 тысяч человек) и граждане, имеющие долги по оплате услуг ЖКХ (285 тысяч человек).

Ранее сообщалось, что россияне погасили 44 миллиарда рублей долгов из-за ограничения выезда из страны. Благодаря этому были закрыты или частично исполнены 1,6 миллиона исполнительных производств.